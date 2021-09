Banda paraense Steamy Frogs lança curta-metragem de ficção inspirando no primeiro álbum da carreira

É LACRE!

Casamento

Helena Castilho e Jerônimo Mendes Garcia casaram em linda cerimônia na Igreja da Santíssima Trindade, em Belém. (Romulo Silva)

MUITOS LIKES

15 anos

Manuela Azevedo terá missa de 15 anos celebrada na Igreja Nossa Senhora de Loreto no dia 8 de outubro. (Walda Marques)

Filme

A banda paraense Steamy Frogs lançou o filme "Hylidae no Labirinto Mental", um curta-metragem de ficção inspirado no álbum de estreia do grupo. (Matheus Cunha)

Moda

A apresentadora de TV e modelo paraense Carol Ribeiro brilhou em evento de famosa marca de lingerie em São Paulo. (Divulgação)

Novidades

O decorador Adriano Souza está em São Paulo participando de uma feira internacional e promete muitas novidades para o Natal deste ano. (Divulgação)

Novela

Caberá a atriz Alanis Guillen interpretar a protagonista Juma Marruá, no remake da novela Pantanal, que estreia ano que vem na Globo. (Andrea Dematte)

Beleza

Constança Louise Rettelbusch festejou 15 anos em linda festa na capital paraense. Ela teve beleza assinada pelo Salão Junior Fiel RG. (Carol Marques)

Reconhecimento

A engenheira ambiental e paraense Paula Pinheiro, que é diretora geral da Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, continua sendo muito felicitada por ter sido homenageada com uma placa de "Honra ao Mérito" pelo Conselho Federal de Engenharia - CONFEA, pelos serviços prestados ao estado do Pará. Parabéns!!!

Prêmio

A Hydro Paragominas é ganhadora do 23º Prêmio de Excelência da Indústria Minero Metalúrgica Brasileira 2021. Realizada pela Revista Minérios e Minerales, a premiação ocorre anualmente com o objetivo de valorizar as iniciativas desenvolvidas na indústria mineral. O júri é independente e formado por acadêmicos e especialistas no mercado.

Parceria

A Diretoria da Festa de Nazaré e a Assembléia Paraense, por meio do Projeto Selo do Círio, vão lançar pela primeira vez, uma camisa oficial com o Selo, em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré e em comemoração ao Círio 2021. O valor arrecadado com a venda das camisas será destinado às Obras Sociais da Paróquia de Nazaré (OSPAN).

Curso

Fotofilmes são uma modalidade de apresentação de imagens fixas em sintonia com a montagem cinematográfica, transformando trabalhos fotográficos em filmes. Para desvendar essa técnica, o Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará realiza no mês que vem a aula-debate Oficina “O universo dos Fotofilmes” com Claudia Tavares.

Sustentabilidade

O ViaFloresta está entre os selecionados do programa da Ambev de sustentabilidade, Aceleradora 100+ que irá auxiliar os organizadores na busca de soluções e aperfeiçoamento para alcançar as metas de sustentabilidade definidas para o Objetivos 2025. A conquista inscreve o HUB paraense no rol de inovação mundial com iniciativas que melhoram o futuro das próximas gerações.