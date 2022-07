Badalação e muita gente bonita no Festival Pé na Areia em Salinas

Badalação

A digital influencer Isabelle Holles se divertiu na abertura do Festival “Pé na Areia”, na praia do Atalaia, em Salinas. Neste fim de semana tem mais shows com Leo Santana e Jorge &Mateus.

Badalação (Divulgação)

Show

O cantor Wesley Safadão voltou aos shows esta semana e será atração do Festival de Verão “Pé na Areia”, na praia do Atalaia, em Salinas, no sábado, dia 23.

Show (Divulgação)

Pré-Wedding

Manuela Ortiz e Cyrus Hage escolheram a badalada praia do Atalaia, em Salinas, para o ensaio do pré-wedding. O casamento será no mês de setembro.

Pré-wedding (Ubirajara Bacelar)

Beleza

Juliana Nascimento esbanjou todo charme e beleza em ensaio de moda no litoral paraense.

Beleza (Divulgação)

Festival

A influenciadora digital Eduarda Santana marcou presença nos shows do último final de semana no Festival “Pé na Areia”, em Salinas.

Festival (Divulgação)

Verão

João Victor Serique aproveitou as belezas de Santa Catarina em recente viagem, onde conheceu a praia Brava, em Itajaí.

Verão (Divulgação)

Aniversário

O jornalista e radialista da Liberal FM, Markinho Pinheiro, comemora aniversário nesta sexta-feira, dia 22, em Salinas. Na foto, ele a esposa Tatiane Pinheiro.

Aniversário (Divulgação)

Rally

A 30ª edição do Rally dos Sertões começa em 27 de agosto, na cidade de Foz do Iguaçu (PR). A competição terá 14 etapas e terminará em Salinópolis, nordeste do Pará, no dia 10 de setembro. No total serão percorridos 7.216 km. Será a primeira vez que Salinas entra na rota do maior rally do país que completa 30 anos.

Teatro

Nos dias 22 e 23 de Julho, às 19h30, o Teatro Waldemar Henrique recebe o espetáculo "As Seis Rainhas - Um Musical Histórico”. O espetáculo musical é resultado de uma prática de montagem inspirado em livros, documentários e outras produções que trazem a história das seis ex-esposas do Rei Henrique VIII, considerado o pior monarca da Inglaterra.

Inauguração

A arquiteta Alessandra Cruz e o engenheiro Halã Guimarães vão trazer para capital paraense as últimas tendências do mercado de decoração e design de interiores com a inauguração da Concept Belém no dia 5 de agosto. O espaço vai atender design de interiores, arquitetos ,engenheiros e construtoras.

Competência

Referência em comunicação na Amazônia, a agência EKO completa 20 anos esta semana. Comandada por Layse Santos, sócia fundadora, e Luana Santos, a agência tem entre seus clientes, algumas das principais marcas do Brasil, reunindo histórias, premiações e muitos cases de sucesso.

Conscientização

O projeto “Pipas”, que ajuda a multiplicar a conscientização de crianças e adultos sobre os cuidados com a brincadeira de empinar pipas terá atividades até o dia 22 de julho, nos bairros da Terra Firme e Val-de-Cans, além do distrito de Icoaraci. A programação ocorre sempre das 16h às 19h. O projeto tem patrocínio da Equatorial Energia, via Lei Semear, do Governo do Estado.