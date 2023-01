Atriz paraense se destaca na reta final da novela "Mar do Sertão", da Globo

Rainha

Mayara Samille vai representar o Cassazum no Rainha das Rainhas 2023. O concurso realizado pelo Grupo Liberal acontece no dia 11 de fevereiro no Hangar, em Belém.

(Vinicius Macedo)

Pré-Carnaval

Juliana Prush, Neto Figueira e Ana Carla Araújo prestigiaram o evento do Bloco do Nattan, no Shopping Bosque Grão Pará.

(Carmem Helena)

Madrinha

A empresária Gigi Bernardes marcou presença no coquetel de madrinhas do Bloco do Nattan, em Belém.

(Carmem Helena)

Simpatia

A empresária Larissa Torres foi uma das convidadas da Bis Entretenimento para evento de promoção do Bloco do Nattan, que foi realizado no fim de semana, em Belém.

(Carmem Helena)

Badalação

O casal Kennedy Carmona e Cilene D’ Rio curtiu coquetel promovido pela Bis Entretenimento no shopping Bosque Grão Pará.

(Christian Emanoel)

Novela

A atriz paraense Yara Castanha é um dos destaques da reta final da novela das 18h “Mar do Sertão”, na TV Globo.

(Divulgação)

Internacional

A Biomédica e Fisioterapeuta Tainá Kamel curtiu temporada de férias na Itália. Na foto, ao fundo, a famosa Fontana Di Trevi, em Roma.

(Divulgação)

Posse

O empresário e Administrador Fábio Lúcio Costa foi reeleito, por aclamação, para mais um mandato no Conselho Regional do Pará (CRA). Além de Fábio, foram empossados os Conselheiros Regionais do Pará. Em 2022, o Conselho registrou um crescimento no número de profissionais inscritos na ordem de 6,2%, tendo mais de 11 mil filiados.

Solidariedade

O Parque Shopping Belém em parceria com a Luz da Amazônia está arrecadando redes destinadas à população ribeirinha. O espaço para o recebimento estará disponível neste mês de janeiro, podendo ser prorrogado, no horário de funcionamento do shopping. Cerca de 30 mil pessoas que vivem em comunidades localizadas às margens do rio Guamá usam redes.

Círio 2023

A Diretoria da Festa de Nazaré lançou os projetos de Patrocinador e Apoiador Oficial do Círio 2023, que foram criados com o objetivo de captar recursos para a realização do Círio e para as obras sociais da Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré. A recuperação, manutenção e melhoria da Basílica Santuário e da Praça Santuário, estão entre as ações dos projetos.

Música

O projeto “Alma Brasilis” , de valorização da música popular paraense, celebra dois anos de fundação este mês. Formado por músicos de cordas e de percussão, o grupo Alma Brasilis surgiu em meados de 2020 com a ideia de levar o instrumental erudito e popular às pessoas que estavam em isolamento por conta da pandemia.

Samba

“Vamos falar de Índio” é o tema da escola de samba Guardiões do Samba da Pedreira que é do grupo C no Carnaval de Belém. Na semana passada, na sede da escola, foram apresentadas as fantasias para os foliões. O desfile da escola será no dia 17 de fevereiro na Aldeia Amazônica.