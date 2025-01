Atriz paraense é protagonista de minissérie gravada na Ilha de Mosqueiro

Posse

O atual vice-presidente e corregedor eleitoral, desembargador José Maria Teixeira do Rosário, assumirá a hoje presidência do TRE-PA, pelo biênio 2025-2027. A vice-presidência fica a cargo da desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, que também assumirá a Corregedoria Regional Eleitoral. A cerimônia será às 18h, no plenário Antônio Koury, no edifício-sede do TRE, às 18h.

Saúde mental

Pacientes com câncer têm uma incidência maior de transtornos mentais. A ansiedade e a depressão são os problemas mais comuns e ocorrem simultaneamente em 59,4% dos pacientes oncológicos. A psicóloga Natália Rego, do Centro de Tratamento Oncológico, lembra que é muito importante uma rede de apoio e ajuda profissional.

COP30

Empreendedores e líderes de 75 empresas participam do 1º Encontro Anual da ASSOBIO, que acontece em Manaus entre 20 e 22 de janeiro. O evento é um importante passo para alinhar estratégias rumo à COP30, reforçando a Amazônia como referência em negócios sustentáveis. Para acompanhar o evento acesse @assobioeconomia.

Inglês

Com a proximidade da COP 30, restaurantes como o Engenho, localizado no piso 1 do Boulevard, em Belém, investem em educação, com cursos de inglês, para os colaboradores a fim de que os profissionais estejam preparados para os desafios e oportunidades ao longo do ano. A meta é atender os turistas com excelência e fluência na língua estrangeira.

Rei Sabá

O município de São João de Pirabas, será palco hoje (20) da centenária Festividade Afro Religiosa de Rei Sabá, evento que mistura cultura e devoção em uma celebração única no Brasil. A tradição de mais de 113 anos, começa com uma procissão fluvial atravessando o rio Pirabas até a Praia da Fortaleza, um dos mais belos cenários banhados pelo Oceano Atlântico.

Carnaval

(Foto: Anderson Gomes)

As madrinhas do Bloco Kalango já estão na contagem regressiva do Pré-Carnaval de Belém. Com show de Ricardo Chaves, o bloco invade o Porto Folia, no dia 25 de janeiro.

15 anos

(Foto: Naviar Fotografia)

Júlia Felesmino está na expectativa para a festa de 15 anos. Será no dia 15 de março, na Rufino´s Recepções. A debutante é filha de José Neto e Adrianne Felesmino.

Turismo

(Foto Divulgação

O empresário João Lucas Gonçalves está apostando alto em um novo complexo turístico na Ilha do Combu, em Belém. O soft open será no dia 1º de fevereiro.

Moda

(Foto: Albert)

A modelo e fotógrafa Gabrielle Nogueira brilhou em editorial de moda na capital paraense.

Solidariedade

(Foto: Divulgação)

Já estão à venda na Loja NaFigueredo, as camisetas do Projeto Luz em prol de crianças e adolescentes que vivem com HIV no Pará. Na foto, Pedro Vasconcelos.

Minissérie

(Foto: Gustavo Paixão)

A atriz paraense Goretti Ribeiro é uma das protagonistas da minissérie "5 para 1/2 noite" que foi toda gravada em Belém. Uma das locações foi a Ilha de Mosqueiro.