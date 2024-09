Atriz Iza Moreira esbanja simpatia com os fãs no Festival Sunset Belém

Prêmio Ampla

As inscrições para o Prêmio Ampla de Jornalismo encerram no próximo dia 15 de setembro no site www.premioampla.com.br. Os finalistas vão concorrer a prêmios de até R$15 mil nas categorias Nacional, Estadual e Digital. A premiação com as melhores matérias jornalísticas sobre sustentabilidade na Amazônia vai contar com a presença da jornalista Christiane Pelajo.

Linguagem

O lançamento do EP "Linguagem Espacial" do artista AC_OP, Flávio Nunes, será no dia 8 de novembro. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo e terá cinco faixas, onde o artista busca a inclusão de portabilidade de deficientes auditivos no mundo da música. A pesquisa envolveu especialistas em Libras autônomos e incluindo alguns do Instituto Felipe Smaldone, em Belém.

Seminário

Os ortopedistas Dr. João Alberto Maradei, Dr. George Kalif e Dr. Gustavo Kalif, da equipe de joelho do Hospital Maradei, participaram do Seminário AO Sports - Joelho: Lesões e Deformidades, realizado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Este foi o primeiro curso da Fundação AO (Suíça) na América Latina.

Réveillon AP

Uma das bandas mais queridas do Brasil e que continua em alta no cenário nacional, a Biquíni Cavadão será a grande atração do Réveillon AP 2025. Os preparativos para o evento, na sede campestre do clube, já se iniciaram.

Café

A marca italiana Illy Coffee vem sendo aprimorada desde sua criação em 1933 para oferecer o melhor produto possível ao redor do mundo. E esse café de grife já pode ser encontrado em muitos bistrôs e cafeterias aqui da cidade, trazido por Susana Oliveira e Renato Farias que festejam o sucesso do famoso pretinho entre os paraenses.

15 anos

(Foto: Naviar Fotografia)

Roberta Lima comemorou 15 anos em uma linda festa no Gabinete Room em Belém. Na foto, a aniversariante ao lado dos pais Paulo e Karina Lima e do irmão, Lucas Lima.

Aniversário

(Foto: Divulgação)

O advogado Francelino Neto comemora aniversário nesta quinta-feira, dia 5. Na foto, ele ao lado da esposa Manuelle Nunes.

Sunset Festival

(Foto: Divulgação)

O cantor Silva e Guilherme Cruz, executivo da Vivo, no Festival Sunset Belém. A empresa foi patrocinadora do evento.

Simpatia

(Foto: Christian Emanoel)

A atriz Iza Moreira esbanjou simpatia com os fãs no Festival Sunset Belém. Na foto, ela e o educador físico, Victor Hugo Nunes.

Palestra

(Foto: Divulgação)

Será hoje (5), no Cesupa, a palestra Café com Fisioterapia, com a fisioterapeuta Maiana Pinheiro. Aos alunos do curso, ela irá falar sobre zumbido e dor de cabeça.

Moda

(Foto: Albert)

Maurício Freitas estrelou editorial de moda na capital paraense. As fotos foram feitas no bairro de Nazaré.