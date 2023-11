Atores gêmeos paraenses Diego e Tiago Homci estão no elenco de novela da GloboPlay

Novela

Os atores gêmeos paraenses Diego e Tiago Homci estão no elenco da novela Guerreiros do Sol, do GloboPlay, que está sendo gravada no Nordeste. A estreia está prevista para 2024. (Divulgação)

Prêmio

A cantora paraense Gaby Amarantos brilhou no Grammy Latino, onde conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa com "Tecno Show". (Divulgação)

Gastronomia

A série Prato Feito Brasil que estreia na próxima sexta-feira, dia 24, na Globo, vai mostrar um PF feito no Acará, nordeste do Pará. Na foto, a apresentadora Rita Lobo e dona Dilcilene. (Globo/Ana Mendes)

Show

A atriz Nívea Stelman prestigiou o show do cantor paraense Renan Malato, em Orlando, nos Estados Unidos. (Divulgação)

Homenagem

O engenheiro e empresário da construção civil, André Martha Tavares, foi eleito por unanimidade como o Engenheiro do Ano 2023, pelo Clube de Engenharia do Pará. (Divulgação)

Lançamento

O músico Ramiro Campelo lançou o novo álbum "Tropical Summer" em todas as plataformas digitais. O trabalho é inspirado nos ícones da música eletrônica dos anos 80. (Divulgação)

Virada Sustentável-I

Com a proposta de celebrar a cultura da Amazônia e chamar a atenção para a produção artística da região e a necessidade de proteção da maior floresta tropical do mundo, a Virada Sustentável Amazônia será realizada, pela primeira vez, em Belém, entre os dias 23 e 26 de novembro. A extensa programação de arte e cultura será totalmente gratuita.

Virada Sustentável -II

Dividindo-se entre o Complexo Ver-o-Rio, o Píer das Onze Janelas, o Porto Futuro e a UsiPaz Jurunas/Condor, o Festival trará uma programação diversa, formada por apresentações musicais, de dança, teatro, contações de história, performances e instalações artísticas, exposições de arte e muito mais.

Papai Noel

4 mil crianças de instituições públicas de ensino do Pará já enviaram cartinhas para a campanha Papai Noel dos Correios. Os pedidos podem ser feitos até o dia 10 de dezembro através do Blog do Noel (https://blognoel.correios.com.br/blognoel) Os padrinhos e madrinhas que quiserem adotar uma ou mais cartinhas, é só retirar em uma unidade participante da ação ou acessar o Blog da campanha.

Inclusão

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), entregou dez computadores para a ONG Saber, que atende pessoas com deficiência física. As máquinas são frutos da parceria entre o município e o instituto Descarte Correto, que recebe o lixo eletrônico coletado pela Semma e, em contrapartida entrega computadores recondicionados à secretaria.

