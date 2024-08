Ator paraense faz participação na novela 'Renascer'

Show

Belém é uma das capitais a receber Oswaldo Montenegro com a turnê "Celebrando 50 anos de estrada", no dia 6 de setembro. O show será na Assembleia Paraense, a partir das 22h30. Sucessos como “Bandolins”, “A Lista”, “Lua e Flor”, “Intuição” e a recém-lançada “Lembrei de Nós” estarão no repertório.

Inscrições

O I Prêmio Ampla de Jornalismo segue com inscrições abertas até o dia 15 de setembro. Com o tema “Desenvolvimento Regional Amazônico - Práticas e Soluções”, a iniciativa busca valorizar e incentivar profissionais da comunicação de todo o país e engajar a categoria na promoção do desenvolvimento regional amazônico.

Jurada

A cantora lírica paraense Jena Vieira, que é diretora de palco, professora de canto e empreendedora cultural com mestrado em artes musicais pela University of Missouri e doutorado em Performance Vocal na University of Oklahoma, vai ser jurada, pela terceira vez, do prestigiado Concurso de Canto Natércia Lopes. O evento acontece mês que vem, no Espírito Santo.

Pedal

A cidade de Castanhal, no nordeste paraense, receberá o 4º Pedal da Cooperação, organizado pelo Sicredi, Cooperativa dos Educadores Autônomos de Castanhal (CEAC), Sistema OCB/PA, Alfa Energia, ProLife e Única. O evento, que ocorrerá nos dias 31 de agosto (dia todo) e 01 de setembro (manhã), vai oferecer serviços gratuitos à comunidade e reunir ciclistas de todas as idades para uma manhã de esporte, confraternização e solidariedade.

Festa

A Bears in Wonderland, edição Jungle, traz pela primeira vez a Belém o DJ Marcelo Duarte (SP) integrando um line-up de atrações nacionais e locais, que prometem agitar a pista de dança com seus sets cheios de energia. A festa será um verdadeiro paraíso para os amantes da música eletrônica, com uma trilha sonora que vai do house music ao techno.

Aniversário

(Foto: Divulgação)

A empresária Cecília Rascovschi festejou idade nova ontem (11). As comemorações foram em família.

Comemoração

(Foto: Divulgação)

Marcio Morais Presidente do IDAPAR, comemorou aniversário no último sábado, dia 10 de agosto. Os festejos foram entre amigos e familiares na capital paraense.

Novela

(Foto: Divulgação)

O ator paraense Duda Moreira fez uma participação especial na novela Renascer, da TV Globo. Na foto, ele e o ator Matheus Nachtergaele.

Carreira

(Foto: Divulgação)

A advogada Luciana Pinheiro completou em 2024, 18 anos de uma carreira marcada por grandes realizações. Ela integra a equipe do escritório Menezes Pinheiro Advogados.

Europa

(Foto: Divulgação)

A fonoaudióloga Izi Pardal passou as férias na Europa. O primeiro roteiro foi por Paris, na França, dias antes do início das Olimpíadas.

Beleza

(Foto: Roberto Silva)

Mallu Castro Temer é a Miss Pará Globo de 2024. Ela vai representar o Estado no Miss Brasil Globo, que vai acontecer no dia 23 de agosto em Brasília.