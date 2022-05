Ator paraense Fabricio Jordy lança filme "Verdades Falsas" em Belém

É LACRE!

Dia da Mães

A modelo e apresentadora da TV, Carol Ribeiro, radicada em São Paulo, fotografou ao lado do filho, João Rego, para a campanha do Dia das Mães, de famosa marca de bolsas, sapatos e roupas. (Divulgação)

MUITOS LIKES

Rock

A cantora paraense Aline Alves vem conquistando muitos fãs todos os sábados nos shows de rock que ela comanda no Manga Jambu, em Belém. (Divulgação)

Filme

O ator paraense Fabrício Jordy protagoniza o filme “Verdades Falsas”, que será lançado hoje na Boate Up, no Shopping Bosque Grão Pará, às 21h. (Divulgação)

Aniversário

A empresária, Giselle Remor Monteiro, comemora idade nova nesta quinta-feira, dia 5 de maio. As comemorações do aniversário serão em família. (Divulgação)

Moda

A designer de joias Gabi Ferrari lançou uma nova coleção. Ela mesmo também estrelou as fotos da nova campanha nas redes sociais da grife. (Divulgação)

Comemoração

Carla Pamella festejou o aniversário ao lado do marido Luan Gomes. Os dois vem se destacando no mercado de drinks open bar na capital paraense. (Divulgação)

Fashion

Tatiane Ataides exibe vestido da grife Patricia Bonaldi que foi apresentado no desfile da Semana de Moda de Nova York (EUA). (Divulgação)

Homenagem

O livro “Visagens e Assombrações de Belém”, do escritor Walcyr Monteiro, completa 50 anos em 2022. Uma reunião especial vai marcar a data nesta sexta, dia 6 de maio, a partir das 18h, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso. As comemorações seguirão no período de 11 a 13 do mesmo mês, na Casa das Artes, da Fundação Cultural do Pará.

Mães

O Dia das Mães, uma das principais datas comemorativas do calendário, está se aproximando: será dia 8 de maio e para comemorar a ocasião, o Castanheira Shopping lançou a campanha Minha Mãe tem Estilo, que vai presentear todos os clientes participantes com uma bolsa exclusiva.

Música

Fafá de Belém e quatro participantes do time dela no The Voice + serão atrações do show “Elas cantam pra mamãe” em homenagem ao Dia das Mães, Também estarão no palco as cantoras Liah Soares, Carol Ferreira, Bia Dourado e Banda Warilou. O show é amanhã, dia 6 de maio, a partir das 20h, na sede campestre da Assembléia Paraense.

DVD

O cantor Markinho Duran segue com a gravação do DVD “ 35 anos de Estrada”, neste sábado, dia 7, em Cametá. Ele também já esteve em Afuá e Porto de Moz. Belém receberá o show no mês de setembro. O lançamento acontece ainda este ano.

Livro

Para quem gosta de histórias de boto, já está disponível nas Livrarias Newstime e Fox, o livro Putiri, do escritor cametaense Salomão Larêdo. São 196 páginas de proclamações das histórias de botos e botas. Comprando um exemplar, você apoia a literatura brasileira que se faz no Pará e mantém viva a cultura amazônica.