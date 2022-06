Ator paraense é um dos participantes do reality “A Ponte” da HBOMax e da série Cidade Invisível

Show

O cantor Filipe Ret faz show neste sábado, no Espaço Náutico Marine Club, em Belém. Outra atração da noite será o DJ FractaLL Rockstecd. O selo é da Bis Entretenimento. O rapper Filipe Ret ficou bem conhecido do grande público após a música dele “Abençoado”, fazer sucesso no BBB22. Recentemente ele lançou o álbum Lume.

Live

Os atores gêmeos paraenses Diego e Tiago Homci vão promover uma live neste domingo, dia 26, no Espaço Arena, na Ilha do Combu, em Belém. Na transmissão ao vivo eles vão se apresentar como DJ´s. A live terá a presença de cinquenta convidados. O audiovisual ficará por conta do fotógrafo Neto Soares.

Festa Junina

A tradicional e sempre animada Festa Junina da AP será nesta sexta-feira, 24, na sede campestre do clube, com programação para as crianças e para os adultos. A animação musical será comandada por Daniel do Acordeon, Banda Fruta Quente e DJ Fernando Azevedo. E para completar, vai ter show de delícias nas barracas de comidas típicas.

Aprendizado

De 28 de junho a 01 de julho, cerca de 40 jovens do Programa Vale Música Belém participarão de residências pedagógicas com alguns dos maiores instrumentistas do Brasil. O objetivo é aprimorar a técnica instrumental, a prática de concerto e a interpretação de diferentes estilos dos estudantes beneficiados pelo programa.

Religiosidade

A Associação Católica Kerygma vai realizar no dia 3 de julho, no Seminário Pio X, em Ananindeua, uma vasta programação para adultos e crianças. O evento contará com a presença de Amauri Dias, na Renovação Carismática Goiás. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré também será levada ao encontro religioso.

É LACRE!

15 ANOS

Maria Clara Fialho Picanço, filha de Karina Fialho e Euzebio Picanço, ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. O tema foi “O Fantasma da Ópera”, idealizado pela avó da aniversariante, dona Lúcia de Fátima. (Casal Marques)

MUITOS LIKES!

Beleza

Julya Bitnner, representante de Paragominas, foi eleita a Miss Teen Pará 2022. O concurso foi realizado pela New Trand, no Teatro Gasômetro, em Belém (Divulgação)

Wedding

A noiva Helaine Charchar teve beleza assinada pelo Salão Junior Fiel RG. O casamento foi na semana passada em Belém. (Divulgação)

Live

O projeto DJ´s Homci será lançado neste domingo, dia 26, na Ilha do Combu, em Belém. Os irmãos Tiago e Diego tem mais de 50 mil seguidores nas redes sociais. (Divulgação)

Streaming

O ator paraense Boá é um dos participantes do reality “A Ponte” da HBOMax. Ele também estará na série Cidade Invisível, gravada em Belém. (Divulgação)

Aniversário

Ana Karla Villanueva, que trabalha com as causas animais em Belém, festeja aniversário neste sábado, dia 25. A comemoração será em família. (Divulgação)

Moda