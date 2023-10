Ator global em peça de teatro em Belém e tudo o que movimentou a sociedade paraense

Casamento

Matheus Tofolo e Vitória Dalmaso se casaram em uma belíssima cerimônia em Belém. O wedding planner foi da Tulle Assessoria de Eventos e beleza da noiva do salão JrFielRG. (CasalMarquesFotografia)

Saúde

A nutricionista Marina Duarte, que integra o time de influenciadores de O Liberal, atende atualmente em moderna clínica na academia Companhia Belém. (Divulgação)

Literatura

O poeta João de Jesus Paes Loureiro participa do bate-papo "Poesia e fotografia: uma transa", neste sábado (28), às 10h, na Galeria Benedito Nunes. Entrada gratuita. (Divulgação)

Teatro

A peça Tom na Fazenda será destaque no palco do Teatro do Sesi, nos dias 4 e 5 de novembro, em Belém. Um dos protagonistas é o ator Armando Babaiof. (Divulgação)

Aniversário

O advogado Afonso Lobato, comemora aniversário nesta sexta-feira, 27, ao lado dos familiares e amigos em Belém. (Divulgação)

Prêmio

A empresária Eliete Santos recebeu o prêmio de melhor Doceria em festa promovida pelo Sindicato da Panificação do Pará (Sindipan). Ela é dona da Etti Doceria. (Divulgação)

Italia Mia-I

A Exposição Giovanni Gallo & Museu do Marajó, nos dias dias 3, 4 e 5 de novembro, na Estação das Docas, em Belém, é um dos destaques da segunda edição do Festival Itália Mia. O evento valoriza o intercâmbio cultural entre a Itália e o Pará, realizado pelo Grupo Liberal com patrocínio da Embaixada da Itália no Brasil e apoio institucional do Governo do Pará.

Italia Mia-II

A mostra trará um corredor expositivo com a linha do tempo e destaques da contribuição do religioso que, desde a década de 1970, não mediu esforços em prol da preservação da memória marajoara, no município de Cachoeira do Arari. A exposição terá um dos mastros utilizados na tradicional Festividade do Glorioso São Sebastião, a maior manifestação cultural da ilha.

Exposição

A mostra "Brecheret Modernista - A Imagem Indígena como Símbolo de Brasilidade", que reúne parte das obras do artista Victor Brecheret no Museu Histórico do Pará (MEP) pode ser conferida até janeiro de 2024, em Belém. A exposição, que é patrocinada pelo Instituto Cultural Vale, pode ser visitada de terça a domingo, das 9h às 17h.

Homenagem

Jornalistas de todos os veículos de comunicação do Estado do Pará foram homenageados pela Diretoria da Festa do Círio 2023 com um jantar na Casa de Plácido, na última terça-feira (24), em Belém. Eles receberam placas comemorativas com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. O diretor da festa, Antonio Massoud Salame, agradeceu o apoio de toda imprensa.

Inovação

A inovação tecnológica na gestão pública será tema do Meetup Startup Pará: Bootcamp GovTech, que acontece hoje (26), na Agência Cop30 do Sebrae, em Belém. O evento, voltado para empreendedores, é promovido pelo programa Startup Pará, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet). As inscrições são gratuitas no local do evento que começa às 17h.