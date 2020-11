Astro do filme 365 dias grava filme no Brasil e contracenou com Luisa Arraes

Cinema

O ator Michelle Marrone, que bombou no filme 365 Dias, gravou no ano passado o longa “Duetto” no Brasil. Na foto ele ao lado da atriz Luisa Arraes. (Foto: Reprodução)

Internacional

A top paraense Shanti Devi foi contratada pela agência internacional Cyrus Models e fará trabalhos pela Europa. (Foto: Vinicius Catarino)

Casamento

Marcus Almeida e Camilla Uliana casaram em belíssima cerimônia em Belém. O Wedding Planner foi da Tulle Assessoria de Eventos. (Foto: Carol Marques)

Balada

Luana Amaral se divertiu em festa na capital paraense. (Foto: Rafael Castro)

Beleza

Ícone das passarelas nos anos 90, Francy Mourão continua brilhando diante das lentes das câmeras fotográficas. (Foto: Walda Marques)

Wedding

Formatura

NOTAS

Mestrado

A seleção do curso de mestrado do programa de pós-graduação em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários, da Universidade Federal do Pará, encerra a inscrição no hoje dia 30 de novembro. Os candidatos devem apresentar os projetos de pesquisa para avaliação até o dia 1º de fevereiro de 2021. Todo o processo de seleção será remoto, por causa da pandemia do coronavírus. A matrícula e início das aulas estão previstos para o segundo semestre de 2021. Mais informações pelo site www.ppgbaip.propesp.ufpa.br

Joias

Está aberta ao público no Espaço São José Liberto, em Belém, a exposição de joias “Amazônia Encantadora” inspirada na Cultura Marajoara, sua iconografia encontrada na cerâmica e na ave Ararajuba. São 45 joias em prata, criadas pelos designers paraenses José Leuan e Lídia Abrahim. Elas foram produzidas pela LP Joias e Fundições com a ourivesaria e esmaltação de Francileudo Furtado e Patrícia Ramos.

A exposição ficará disponível para visitação presencial e comercialização das Joias de terça-feira a sábado de 10h às 18h e domingos e feriados de 10h às 16h.

Música

Alunos do Projeto Vale Música Belém participam de uma programação especial desenvolvida pela Orquestra Ouro Preto como parte do Programa Vale Música, em comemoração aos 250 anos de Beethoven, nos meses de novembro e dezembro. Sob orientação remota dos professores da orquestra, o Grupo de Corda e o Grupo de Percussão do Projeto Vale Música Belém gravaram novos arranjos para o tema do "Rondo", de "Concerto para Violino", uma das obras célebres do compositor alemão. O resultado completo do trabalho pode ser visto no site www.institutoculturalvale.org

Novidade

A Cerpa vai reunir um grupo especial de convidados na sede da fábrica no Pará em um almoço na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro. Estarão presentes representantes do mercado de eventos de luxo e a diretoria da cervejaria. O encontro vai marcar o lançamento de duas cervejas da empresa nas festas e eventos mais badalados do Estado. O almoço será assinado pela MS Buffet e terá cerimonial de Felipe Barbosa. O Book Festas, de São Paulo, é quem está a frente da organização do almoço.

POUCAS & BOAS

“O jogo virou” é o nome do primeiro single do cantor paraense Anck. Inspirada na sonoridade latina, a canção tem letra de Ale Navegantes e produção musical de Rodrigo Camarão.

Durante o I Curso de Avaliação e Tratamento da Dor, realizado no Centur, o neurologista, Antônio de Matos, foi um dos palestrantes, falando sobre dor no paciente diabético.

Fabrício Araújo, chef paraense renomado, lançou um curso exclusivo para os amantes da boa gastronomia, Risotto & Outros Arrozes, onde apresenta um cardápio incrível e descomplicado.

Os projetos socioambientais Pé-de-Pincha, Apoio à Piscicultura, Quilombo, Sistemas Agroflorestais (SAFS), Combate à Malária e Manejo de Copaíba fazem parte do Programa de Educação Socioambiental da Mineração Rio do Norte (MRN).

Rosangela Peres e Cláudio Valente comemoraram 25 anos de casamento na semana passada. Uma missa em Ação de Graças celebrou as Bodas de Prata.