É LACRE!

Pagode

As bandas Jeito Inocente e I Love Pagode lançaram o clipe das músicas “Amor e Fé” e “Deixa de Onda”, no Youtube. A produção musical foi de Kadinho Rodrigues (Lucas Pimentel)

MUITOS LIKES

Moda

A atriz Debora Nascimento brilha em campanha de moda verão 2022 de famosa grife de roupas femininas (Lufré)

Aperfeiçoamento

O cirurgião dentista, Dr. Luan Queiroz, finalizou curso coordenado pelo Dr. Paulo Almeida e o Dr. Ayrton Arcazas Jr (Bruno Menezes)

Fashion

A modelo Luana Milano foi estrela de editorial de famosa rede de joalherias em Belém (Divulgação)

Casamento

Bernardo Rodrigues e Lorena Soares casaram em linda cerimônia na capital paraense. O wedding planer foi da Tulle Assessoria de Eventos (Divulgação)

Homenagem

A jornalista paraense Sabrina Rocha (TV Globo/Recife) foi homenageada com o Título de Cidadã Pernambucana pela Assembléia Legislativa do Estado (Divulgação)

Beleza

A digital influencer Susan Campelo esbanja charme em temporada relax em hotel de Salinas, litoral mais badalado do Estado (Divulgação)

Solidariedade

A ONG Arte Pela Vida completa 25 anos de ações em prol das pessoas vivendo com HIV/AIDS no próximo dia 26 de agosto, com show de Gretchen, Esdras de Souza, MC Dourado e Viviane Batidão no Teatro Margarida Schivasappa, em Belém. A programação também terá feira LGBTI+ e exposição fotográfica.

Leite Materno

Amamentar significa proteção não só para o bebê, mas para a mãe também. Quem dá o recado é o médico mastologista Fábio Botelho, destacando estudo publicado na The Lancet. A cada 12 meses de aleitamento, o risco de a mulher ter câncer de mama diminui em 4,3%.

Dança

O Theatro da Paz retornará suas atividades artísticas entre os dias 22 e 31 de agosto. O Colegiado de Dança do Pará fará parte da programação com onze espetáculos, totalizando aproximadamente 6 horas de dança. No dia 31, a programação iniciará às 16h e terão duas sessões: uma com cinco espetáculos e outra com seis.

Turismo

A Pastoral do Turismo da Basílica Santuário de Nazaré retomou as visitas guiadas no Centro Arquitetônico cumprindo todas as normas de vigilância sanitárias em vigor. Os turistas que vem de vários Estados e do exterior podem conhecer os espaços religiosos num passeio de aproximadamente 40 minutos.

Cinema

Na próxima terça-feira (24), o espetáculo "Os miseráveis" será gravado no Teatro Margarida Schivasappa e terá a sua estreia para o público, nas telas do cinema, no final de agosto. O projeto é da Casa de Artes Tiago de Pinho. Posteriormente, o espetáculo será disponibilizado no Youtube.