Ana Clara Araújo festejou 15 anos com festa na capital paraense

15 anos

Ana Clara Araújo festejou 15 anos ao lado dos pais Soraya Rocha e Abner Luis e da irmã Carol. A linda festa foi na capital paraense. (Foto: Tsuyoshi Iwabuchi)

Wedding

Carina Costa e Lucas Milério escolheram Salinas para as fotos do Pré-Wedding. O casamento será em fevereiro de 2024, em Belém. (Foto: Naviar Fotografia)

Aniversário

A influenciadora Eduarda Santana comemorou aniversário presenteando os seguidores com um belo ensaio fotográfico. (Foto: Nadiany Marques)

Beleza

Ysabella Porto, filha de Fábio Porto e Suelen Porto, ganhou um belíssimo ensaio de 15 anos, em Belém. (Foto: CasalMarques Fotografia)





Empresarial

A consultora empresarial Poliana Bentes foi eleita pela diretoria do Conselho da Mulher Empresária como a Empreendedora do Ano 2023. (Foto: Divulgação)



Prêmio

Paraense, a empresa Business conquistou três premiações na 24ª edição do Prêmio Caio, realizado na última semana, em São Paulo. Na foto, Patrícia Godoy, CEO da empresa. (Foto: Divulgação)

Educação

A Casa do Saber, plataforma online com mais de 280 cursos, 600 horas de conteúdos e 150 professores nas áreas de psicanálise, filosofia, história, artes, ciências, gestão e negócios e autoconhecimento, oferece a todos os professores e servidores da rede pública de ensino do país acesso gratuito às aulas ministradas por grandes nomes da academia respeitados no Brasil e no exterior. Inscrições no site: www.casadosaber.com.br

Show

O cantor Markinho Duran se apresenta na casa de show Palafita, no bairro da Cidade Velha, em Belém. No repertório o melhor do pop rock nacional e internacional, marca registrada do artista. Ainda na programação haverá sequência de reggae com a equipe da Radiola Black Star.

Agronegócio

A Show Agro Coopernorte, maior feira de agronegócios do Pará, anuncia uma nova edição com data confirmada entre os dias 29 de maio a 1º de junho de 2024, em Paragominas. O evento se consolidou reunindo grandes nomes dos setores agrícola e pecuário para apresentar soluções modernas, tecnologias avançadas e métodos inovadores para o campo.

Cantata

Hoje tem mais uma apresentação do espetáculo Cantata de Natal da Assembleia de Deus, em Belém. Participam do evento 60 integrantes da primeira infância, 70 crianças, 50 idosos, 20 membros com deficiência auditiva, 190 no coral misto, além de 20 do Grupo Celebração e 40 do Connection, um grupo composto por pré-adolescentes. Começa às 19h, no Templo Central.

Nova gestão

O diretor do Grupo Mais Barato, Frederico Chimiti Junior, assumiu a presidência da Associação de Distribuidores e Atacadistas do Estado do Pará (ADAPA), em solenidade durante a 15ª edição do Prêmio Parceiro Comercial da ADAPA que reuniu representantes comerciais, empresários associados do setor de distribuição e atacado do Pará, parceiros comerciais do atacado, do varejo, e autoridades.