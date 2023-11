15 anos

Ana Beatriz Pontes ganhou linda festa de 15 anos em Belém. Um presente especial dos pais Patricia e Jaime. (Ubirajara Bacelar)

Casamento

Rafaela Casseb e Thiago Mesquita estão na contagem regressiva para a cerimônia do casamento que acontece no dia 9 de dezembro, na Igreja da Sé, em Belém. (s3a Fotografia)

Aniversário

Crystal Peper festejou 15 anos com big festa ao lado da família na capital paraense. A beleza da debutante foi de Junior Fiel. (Yan Coimbra)

Talento

A atriz, modelo e bailarina Alane Dias se mudou para São Paulo onde está brilhando em editoriais de moda. Ela também está se especializando na arte da interpretação. (alisboafotografia)

Show

O cantor Nattanzinho se apresenta no próximo dia 23 de dezembro, no Mangueirão, em Belém. O selo é da Bis Entretenimento. (Divulgação)

Internacional

O jornalista Rodrigo Vieira, diretor de marketing da TV Liberal, curte temporada de férias em Nova York, nos EUA. (Divulgação)

Balada

No próximo dia 2 de dezembro vai rolar a festa "Primeira Classe-Noites de Nova York", na boate Capital Lounge Bar, em Belém. No comando das pick-ups estará o DJ Alfredo Abitbol, com os sons que agitaram as noitadas da Big Apple nos anos 80, 90 e 2000. Os sucessos atuais também entram no repertório.

Leitura

O Consulado do Japão em Belém e a Universidade Federal do Amapá (UNIFAP) realizaram a cerimônia de entrega da doação de "Livros para entender o Japão" por meio do projeto Read Japan vinculado à Nippon Foundation, para a biblioteca da UNIFAP. Foram 148 livros novos sobre variados assuntos sobre o Japão. Tudo em língua inglesa.

Embaixadores

O jornalista Cattete Fonseca tomará posse como delegado regional dos Embaixadores Internacionais da Paz em Belém. A cerimônia contará com a presença do presidenta nacional da entidade, o comendador Rodrigo Agostine. Eles irão certificar novos embaixadores e homenagear cidadãos que tenham contribuído com a melhoria da qualidade de vida do povo paraense.

Conquista

O projeto "Jornada Cidadã – juntos construindo um Brasil – Oiapoque/AP", idealizado e realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região, em parceria com diversos órgãos posicionados no Amapá, conquistou o terceiro lugar do Prêmio Judiciário Exponencial 2023 na categoria Inovação Social. A cerimônia de premiação foi realizada em Brasília.

Conferência

A Hydro participou, em São Paulo, da Conferência Ethos 360º, considerado o maior evento do gênero na América Latina. A conferência promoveu intensos debates e troca de experiências, que abordaram temas como mudança climática, questões socioambientais, responsabilidade social empresarial e enfrentamento às desigualdades brasileiras, entre outros.