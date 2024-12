Alane na Grande Rio, Dira Paes em especial com Roberto Carlos e mais; veja na coluna

Papai Noel - I

No estado do Pará, mais de 7 mil cartinhas de crianças que sonham com um presente de Natal foram enviadas ao Papai Noel dos Correios. Porém, cerca de 4 mil ainda não foram adotadas. Para ajudar na campanha basta acessar o site www.blognoel.correios.com.br, e se tornar padrinho ou madrinha até o dia 6 de dezembro.

Papai Noel - II

Já as cartinhas físicas estão disponíveis na Agência Central de Belém e nas agências dos Correios de Castanhal e Santarém. Para que esse grande gesto de solidariedade alcance cada vez mais crianças, os Correios convidam toda a sociedade a participar! Vale muito a pena fazer esses baixinhos felizes nessa data tão esperada por eles.

Livro

O autor de “Luiz Gama Contra O Império: a luta pelo direito no Brasil da Escravidão” (Editora Contra Corrente), livro vencedor do prêmio Jabuti Acadêmico 2024, Bruno Rodrigues de Lima, será lançado hoje , às 16h, no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. A obra traz uma versão revista da tese de doutorado de Bruno Lima, premiada com o Walter Kolb e a medalha Otto Hahn.



Dança

O espetáculo de balé clássico “O Quebra-Nozes”, produzido pelo Centro de Dança Ana Unger, promete encantar o público com inovações artísticas e representatividade no palco do Teatro das Paz. A sessão do dia 8 de dezembro será beneficente e contará com a participação especial da Orquestra Sinfônica Altino Pimenta, sob a regência do renomado maestro Miguel Campos Neto.

Literatura

O cantor e compositor Márcio Moreira lançou o primeiro livro de poemas ‘Amanhecimento íntimo ou Princípio das jornadas’ pela Editora Autografia. Composto por 100 poesias cheias de sentimentos e algumas angústias, o artista fala de amores errâncias e finitudes em versos cantáveis. O livro conta com imagens da artista plástica Melina Mello e com a revisão da letróloga Ana Paula Queiroz Resende.

Aniversário

A Diretora Comercial do Grupo Liberal e artista plástica, Rose Maiorana, festejou aniversário no último sábado, dia 30. A comemoração foi em família (Divulgação)

Carnaval

A ex-BBB paraense Alane Dias já sabe como será a fantasia dela no desfile da Grande Rio. Ele esteve no barracão da escola semana passada e acertou todos os detalhes (Divulgação)

Emoção

A atriz paraense Dira Paes será uma das convidadas do Especial Roberto Carlos no fim de ano da Globo. O cantor fará show em Belém no dia 30 de dezembro no Mangueirão (Divulgação)

Comemoração

Quem vai ganhar muitas homenagens em Castanhal no próximo dia 9 de dezembro é o prefeito eleito Hélio Leite. Além do aniversário, ele também será diplomado (Divulgação)

Mister

O representante das Ilhas de Abaetetuba Benjamin Souza foi eleito Mister Açaí Brasil de 2024 e Mister Presença Pará. A coordenação dos concursos é de Péricles Castro (Divulgação)

Espetáculo

