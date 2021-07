A temporada de férias de Lyoto Machida com a família em Belém

É LACRE!

Sucesso

A cantora mirim paraense Bia Dourado é uma das participantes do The Voice Kids (Globo/TV Liberal). Ela faz parte do time de Gaby Amarantos (Ubiraja Bacelar)

MUITOS LIKES!

Férias

O lutador paraense Lyoto Machida passou temporada de férias com a família em Belém. Na foto, ele e a esposa Fabyola Machida. (Luiz Marques)

Aniversário

A jornalista Clotilde Dantas festejou aniversário ao lado do esposo, o promotor Ilton (André Moraes)

Casamento

Amanda e Tiago Pereira casaram em linda cerimônia na capital paraense. A beleza da noiva foi do Salão Junior Fiel RG. (Igor Marques)

Verão

Ubirajara Bacelar e Jaqueline Menezes curtiram o último final de semana em Salinas. (Divulgação)

Felicidade

A atriz e cantora Cleo casou com o empresário Leandro D’Lucca, em Minas Gerais. A felicidade dos noivos é contagiante. (Reprodução/Instagram)

Banho de Mar

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio levaram o filho Bento para tomar o primeiro banho de mar em Salinas. (Divulgação)

Concurso

13 bares vão participar do Comida di Buteco 2021 em Belém e Ananindeua. A partir do dia 30 de julho, os clientes podem votar para escolher o melhor Buteco. Atualmente, o Paladar Gi, localizado em Ananindeua, é o melhor Buteco do circuito Belém e do Brasil

Lançamento

O cantor e compositor Lucas Guimarães lançou o terceiro disco de estúdio. “Mantra”, traz à tona processos pessoais do artista. O álbum conta com a participação de Kiko Dinucci, consagrado instrumentista brasileiro e integrante do trio Metá Metá.

Saúde

A equipe do serviço de nutrição e cozinha do Hospital Unimed Prime HUP recebeu um treinamento técnico do chef e consultor gastronômico Fernando Pereira. A cozinha será referência na região e seguirá um conceito de gastronomia hospitalar inspirado nos melhores centros médicos do Brasil.

Cidadania

Mais de 60 crianças e adolescentes de Porto Trombetas e da comunidade do Boa Vista estão inscritas no projeto Orquestra Maré do Amanhã para aprender viola e violino em aulas gratuitas. A iniciativa social da Mineração Rio do Norte (MRN) tem parceria da orquestra e do colégio Equipe, em Oriximiná, no Oeste do Estado.

Teatro

O Grupo de Teatro Palha apresenta a peça “O Quarto” no canal do YouTube do grupo nos próximos dias 16, 17, 18, 23, 24 e 25 de julho, sempre às 20 horas. O espetáculo é contemplado pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).