A nova Rainha das Rainhas, Amazon Music Festival, paraense do BBB e muito mais na coluna

Prêmio

O Conselho da Mulher Empresária da ACP realiza nesta quinta-feira o Prêmio Empreendedora do Ano 2023. O prêmio, entregue anualmente desde 1997, tem como objetivo homenagear mulheres que se destacam em sua área profissional. Esse ano, o prêmio reconhecerá a consultora empresarial Poliana Bentes como a grande homenageada. O evento será na Fábrica 242.

Amazon Music

Em maio Belém recebe a terceira edição do Amazon Music Festival, nos dias 17 e 18 de maio no Estacionamento do Mangueirão. Um dos nomes confirmados pela Bis Entretenimento é o pitbull Poze. Os combos para dois dias do evento já estão disponíveis à venda nos Classificados de O Liberal – Boulevard e Lojas Chillibeans – Pátio, Castanheira, Parque Shopping e Bosque Grão Pará.

Aula-Show

A demanda global por alimentos sem glúten é crescente. No Pará, a chef Petra Marron se destaca na produção desse tipo de alimento, a ponto de ser convidada para ensinar seus métodos em Brasília. Neste domingo, dia 3 de março, ela ministra a aula-show “Focaccia Sem Glúten” no Rolê Veggie, evento que ocorre na capital do país.



Brechó

O Horto Municipal de Belém recebe neste domingo, dia 3, o Bora Garimpar Belém. O evento reúne mais de 50 donas de brechós digitais que o utilizam para encontrar presencialmente suas clientes. Os visitantes podem comprar peças raras a preços únicos. A feira conta com moda sustentável, circular e autoral. É das 9h às 14h, com entrada franca.

Reconhecimento

A editora Fórum selecionou os organizadores do livro "Direito Público e suas Transversalidades”, lançado no final de 2023 pelo Instituto Brasileiro de Direito Público e Privado (IBDPP), para concorrer na categoria “Direito” do Prêmio Jabuti, a mais importante e conhecida premiação nacional de livros e que agora conta com uma versão acadêmica.

Rainha

A Rainha das Rainhas 2024,Fernanda Costa, da Assembléia Paraense, começa a cumprir os primeiros compromissos como a nova soberana do carnaval paraense (Divulgação)

15 anos

Sofia Negrão ganhou um lindo ensaio de 15 anos. As fotos foram feitas no sítio da família. A produção foi de Diogo Carneiro (Casal Marques Fotografia)

Aniversário

A médica Ana Carolina Pamplona comemorou aniversário de 28 anos ao lado de amigos e familiares em Belém (Divulgação)

Big Brother

Após sair do reality ,o ex-BBB paraense, Marcus Vinicius, realizou o sonho de conhecer a cantora Anitta. O brother já está com 900 mil seguidores no Instagram (Divulgação)

Teatro

O musical "Elas brilham" será apresentado nos dias 8, 9 e 10 de março, no Theatro da Paz, em Belém. Ingressos na bilheteria com teatro e no site www.ticketfacil.com.br (Robert-Schwenck)

Internacional

A empresária Dani Levy vai participar de uma das maiores feiras de beleza e cosmética do mundo, em Bolonha, na Itália, no período de 21 a 23 de março (Divulgação)