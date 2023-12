A diretora comercial de O Liberal, Rose Maiorana, comemorou idade nova com linda festa

Aniversário

Aniversário Rose Maiorana Rose Maiorana celebra a vida | Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Rose Maiorana e o sobrinho Ronaldo Maiorana Jr. | Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Rose Maiorana com a filha Giordana e o genro Hugo Silva | Foto: Thiago Gomes/ O Liberal Rose Maiorana com o filho Pietro e a namorada dele, Suzi | Foto: Thiago Gomes/ O Liberal

A diretora comercial de O Liberal, Rose Maiorana, comemorou idade nova com festa entre amigos e familiares, em Belém. A animação ficou por conta da banda Baladeros e da cantora Aline Alves.

Noivado

A jornalista Bruna Dias e o ex jogador Roma Marabet noivaram em festa que reuniu amigos e familiares em Belém. O almoço teve show de Leozinho e o cerimonial da Ative Mais. (Washington Rocha)

Beleza

A Miss Terra Pará 2023, Laira Minely, foi destaque na revista francesa Malvie Magazine em um ensaio realizado em Portugal. A coordenação estadual é do arquiteto Lucas Camisão. (Zack Fotografia)

Documentário

O filmmaker paraense Danilo Moura está gravando um documentário sobre os maiores santuários marianos do mundo. Na foto, ele e o padre Luís Felipe, no Santuário de Guadalupe, no México. (Divulgação)

Leitura

O jornalista e escritor Salomão Larêdo participou da Feira do Livro em Santarém. Por lá, ele lançou o livro Banhos de Rio, romance literário com 320 páginas e também Remos de Faia, Pedral Canal do Inferno, Baixo-Tocantins, entre outros. Ele também participou de uma mesa redonda sobre a literatura brasileira que se produz no Pará. No dia 6 de dezembro, ele estará na Feira do Livro de Bragança.

Roda Gigante

O Boticário convida os paraenses para uma jornada emocionante e mágica pela roda-gigante iluminada na orla de Belém, no Portal da Amazônia. A ação acontecerá entre os dias 08 e 22 de dezembro, das 17h às 21h e dia 23/12 das 11h às 21h. A ação é aberta ao público gratuitamente. Basta fazer o cadastro na plataforma Sympla e retirar o ingresso.

Inovação Tecnológica

O Programa Start UP Pará, coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), está com inscrições abertas para o segundo edital do BootCamp Govtech, que busca empreendedores com soluções inovadoras para o setor governamental. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de dezembro, no site da Sectet.

Natal

Como parte da programação de Natal, o Shopping Metrópole Ananindeua receberá apresentações de corais formados por estudantes. No dia 9, será a vez dos alunos do Aslan, com o Canto da Garotada. E no dia 16, será a vez das escolas Albert Einstein e Pastor Waldemar Farias. Todas as apresentações são gratuitas e realizadas na praça de alimentação do shopping, a partir das 18h.

Excelência

A Alubar, maior fabricante de cabos elétricos e vergalhões de alumínio da América Latina recebeu o Prêmio Fornecer+, na categoria Excelência em Performance. A iniciativa é da TAESA, um dos maiores grupos privados do setor de transmissão de energia elétrica do Brasil. A cerimônia foi realizada no Rio de Janeiro.