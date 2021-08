A Chef paraense Larissa da Costa é uma das favoritas para vencer o reality show Chopped, nos EUA

É LACRE

GASTRONOMIA: A Chef paraense Larissa da Costa é uma das favoritas para vencer o reality show Chopped, em Los Angeles, nos EUA. O programa é exibido pela Food Network. Larissa exalta a culinária amazônica. (Divulgação)

MUITOS LIKES

NOVELA: A atriz Dira Paes vai estar no remake da novela Pantanal, da TV Globo. Ela vai interpretar a personagem Filó, uma das protagonistas da trama. Vai ser show! (Leo Aversa)

CASAMENTO: Luciana Rodrigues e Breno Andrade casaram na Igreja de Santo Alexandre, em Belém. A festa teve buffet de Alberto Serruya e cerimonial de Carla Ruffeil. (Divulgação)

MÚSICA: O cantor paraense Márcio Moreira, radicado no Rio de Janeiro, lança no próximo dia 20 de agosto, o single “Pedra Em Flor” nas plataformas digitais. (Divulgação)

VERÃO: Ulli Braga em frente ao novíssimo Aqua Kids, no famoso complexo aquático em Salinas, com toboáguas e uma grande variedade de restaurantes. (Divulgação)

Wedding (Foto: Igor Marques)

WEDDING: Alexandra Miranda e Raimundo Feliz casaram em uma linda cerimônia na capital paraense. A beleza da noiva foi do expert Junior Fiel. (Igor Marques)

MODA: A empresária e influenciadora digital paraense Jéssica Castro esbanja charme e elegância por onde passa. Sucesso! (Divulgação)

Imposto de Renda

O deputado federal paraense Celso Sabino está no centro das atenções em Brasília. Ele é o relator do projeto de Reforma do Imposto de Renda. Segundo Celso, pela primeira vez em 40 anos o imposto vai baixar. Sabino disse ainda que haverá redução da carga tributária para as empresas.

Música

Para incentivar o estudo da música, o violonista Sebastião Tapajós realiza na segunda-feira (16), às 16h, o ‘Sarau do Tapajós - Concerto para a juventude’, no Teatro do SESI. O repertório trará um recorte musical de uma trajetória de mais de 60 anos e mais de 40 obras lançadas.

Legislativo

A Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa Estado do Pará (Alepa), vai levar o Forma Itinerante para a Região do Araguaia nos dias 19 a 21 de agosto. O evento será na Câmara Municipal de Redenção e vai atender prefeituras e câmaras de vereadores de 14 municípios.

Saúde

O Hospital Unimed Prime já está funcionando. Com 176 leitos, 8 salas de cirurgia e parque de imagem de altíssima tecnologia, o hospital é o mais moderno do Pará. No local, os beneficiários da operadora de saúde podem realizar consultas, exames e atendimentos de urgência e emergência.

Lives

O Projeto Banzeiro Cultural Edição Tucuruí exibirá lives de onze bandas do município pelo canal da Pará Prime Produções, no YouTube. O evento tem como objetivo fomentar o trabalho musical dos artistas locais que foram bastante afetados pela pandemia. E é claro, levar diversão através da música ao público.