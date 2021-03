A cantora Simony gravou clipe do marido dela, Felipe Rodriguez, em pontos turísticos de Belém

A cantora Simony gravou clipe com Gretchen em pontos turísticos de Belém. (Divulgação)

A atriz Juliana Paes ficou loira para estrela campanha de inverno de famosa perfumaria. Ela cantou a música “Lança Perfume”, da icônica Rita Lee. (Divulgação)

A noiva Gabriela Remor teve beleza assinada pelo salão Junior Fiel RG. Ela casou na semana passada com Bruno Monteiro. (Blur Fotografia)

O modelo Kayo Sousa participou de editorial de moda na capital paraense (Albert Miller)

O cantor paraense O Vagner lançou o seu primeiro single “Volta em todas as plataformas digitais. A música é uma balada do gênero Pop Rock Alternativo. (Nayana Batista)

A modelo e apresentadora paraense Carol Ribeiro comemorou os 17 anos do filho João Felipe postando divertida foto com ele em São Paulo (Reprodução/Instagram)

O escritor e filósofo Diego Sabádo, do BBB18, vive hoje em Belém, onde atua como psicólogo e psicoterapeuta. Ela também preside a ONG Instituto Lumiee (Reprodução/Instagram)

Solidariedade

A Legião da Boa Vontade (LBV) fez a entrega de 118 kits pedagógicos e uniformes a crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social em Belém na semana passada. A ação faz parte da campanha “Criança Nota 10 — Proteger a infância é acreditar no futuro” promovida pela LBV em todo o Brasil, com o objetivo de apoiar as famílias que não têm recursos para a compra dos itens escolares e de incentivar os estudantes a continuar os estudos, mesmo nestes tempos de pandemia do novo coronavírus.

Humanização

Comemorar a sobrevivência e celebrar a vida são os principais objetivos da ação de humanização Sino da Vitória dentro do Hospital de Campanha do Hangar, em Belém. Para os pacientes internados na unidade, poder comemorar cada vitória não tem preço. Todas as altas clínicas são celebradas como vitórias. Para confirmar que a cura da doença é possível e motivar outros pacientes que seguem em tratamento, as altas melhoradas são celebradas com o Sino da Vitória.

Mineração

De 2 a 5 de março, especialistas em mineração se reúnem virtualmente para o Encontro Latino-Americano de Mineração (ELAMI). A Mineração Rio do Norte, participa do painel “Mineração Latino-Americana, vetor de desenvolvimento da região” no dia 4, a partir das 10h, representada por Vladimir Moreira, diretor de Sustentabilidade e Jurídico. Para mais informações sobre o evento gratuito, acesse: www.encuentrodemineria.com.

Rio de Janeiro

Hoje (1º de março), a partir das 21h30, artistas se reúnem no canal de Gilberto Gil no YouTube para celebrar os 456 anos do Rio de Janeiro e toda renda arrecadada será destinada à APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Tendo como cenário o Cristo Redentor, Aterro do Flamengo, Museu de Arte do Rio, Morro da Conceição, o Festival Demarcação Já Remix, chama atenção para o combate à Covid-19 nas aldeias da Amazônia e numa live de 2 horas, o público poderá ter acesso, gratuitamente, a uma série de depoimentos, vídeos e apresentações musicais.

POUCAS & BOAS

As paraenses Maite Ribeiro e Victória Nogueira foram selecionadas pela Escola de Teatro Bolshoi no Brasil. Alunas de dança do Grêmio Português, elas vão encarar a seletiva nacional mês que vem em Joinville(Santa Catarina).

O Consulado do Japão fez a doação de micro-ônibus para a Associação Colorindo a Vida que apoia pacientes com câncer infanto-juvenil em Belém.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Belém promove, nos dias 1º e 2 de março de 2021, o I Encontro sobre Doenças Raras, evento on-line que será transmitido pelo canal da TV APAE Belém no YouTube.

O Aeroporto Internacional de Belém (PA) recebeu na semana passada a Antonov An-124, a segunda maior aeronave cargueira em operação no mundo. Ela chegou da Austrália com equipamentos de mineração da Vale.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Parque Shopping Belém realiza até o dia 8 de março, a exposição fotográfica “Mulheres Empreendedoras de Sucesso”, com visitação das 10h às 22h. Entrada gratuita.