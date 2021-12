A cantora Fafá de Belém será técnica na próxima temporada do The Voice+ na TV Globo

Discoteca

Quinze DJ´s sobem ao palco do espaço cultural Rebujo no próximo domingo, dia 26, em Belém, para uma edição especial do projeto Discotecasa. Serão 14 horas de festa com os mais variados sets, muita música e diversão. Essa balada promete!

Fotografia

A técnica de enfermagem, Maria Helena, realizou o sonho de quase trinta mulheres grávidas com o projeto "Um click de amor" que realiza books fotográficos das pacientes na Santa Casa, em Belém. O trabalho voluntário conta com o apoio da Coordenação de Alojamento Conjunto juntamente com a Gerência de Enfermagem do hospital.

Solidariedade

O Programa Voluntário da Mineração Rio do Norte doou mais de 600 brinquedos que estão sendo entregues nas comunidades Moura, Maria Pixi e Jamari, em Oriximiná. Os empregados voluntários também entregaram kits de lanches e água mineral, máscaras descartáveis e álcool em gel para as famílias.

Espetáculo

Este ano, a tradicional Cantata de Natal da Assembleia de Deus chega à sua 24ª edição, e traz o tema “Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo”. Os eventos serão abertos ao público, nos dias 23, 24 e 25, sempre às 17h30 e 19h, no Templo Central da Assembleia de Deus, localizado na Av. Gov. José Malcher, 1571, bairro Umarizal.

Livro-Álbum

O professor universitário e cantor Elias Hage lançou o Livro- Álbum Lítero-Musical "Sina de Aedo”, uma viagem literária que vai do Romantismo ao Simbolismo. A obra passeia por épocas literárias nas ilustrações e produções visuais do artista gráfico João Augusto Rodrigues. O livro “Sina de Aedo” teve colaboração dos músicos Renato Torres e Paulinho Paiva.

É LACRE!

Retrospectiva

As apresentadoras Priscila Castro e Jalilia Messias brilharam na apresentação da Retrospectiva 2021 da TV Liberal. A produção foi de Leo Nunes e João Paulo Bittencourt (Leo Nunes)

MUITOS LIKES

A cantora Fafá de Belém será técnica da próxima edição do The Voice + na Globo. A estreia do reality será em janeiro de 2022. (João Cotta/TV Globo)

15 ANOS

Sofia Costa ganhou uma linda festa de 15 anos em Belém. A beleza da debutante teve selo do salão Junior Fiel RG (Carol Marques)

BALADA

Tonia Dacier e Naza Jr se divertiram em show de pagode na capital paraense. O evento foi da Bis Entretenimento (Bruno)

CASAMENTO

Isabella Cardoso e Neto Oliveira casaram em uma linda cerimônia na Maison Blue em Belém (Ubirajara Bacelar)

BELEZA

A influencer paraense Rayana Correa foi convidada pela ex-BBB Hariany para lançamento de coleção de moda verão 2022 em São Paulo (Divulgação)

MÚSICA