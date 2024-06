1ª Edição do Parárraiá foi um sucesso em Belém

O São João da Amazônia estreou com sucesso no estacionamento do Mangueirão, em Belém, no fim de semana. Com a presença de grandes estrelas do forró, sertanejo e brega, o evento reuniu milhares de pessoas nos quatro dias de festa. O festival Parárraiá, que teve 90% de entrada gratuita, tem apoio do Governo do Estado e Ministério do Turismo.

Pararraiá Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes Foto: Bruno Menezes