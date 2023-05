Zerado, Remo precisa de 30 pontos em 15 jogos para avançar

Para fazer 30 pontos em 15 jogos e se classificar à segunda fase da Série C, o Remo terá que fazer 66,6% de aproveitamento. Para não cair à Série D, tem que fazer pelo menos 20 pontos, 44,4%.

Antes, o Leão tem a troca de técnico e a decisão do campeonato estadual, como possíveis divisores de águas. Para a decisão, contra o Águia, o time está entregue ao auxiliar-técnico Fábio Cortez, que veio do Vasco, indicado por Marcelo Cabo. Mas é do novo técnico que mais se espera o efeito transformador. Muito importante que seja alguém capaz de impor condutas mais profissionais no Baenão, além de ajustar o time.

Papão x Mapará, valendo R$ 750 mil

O título da Copa Verde colocaria o Papão na terceira fase da Copa do Brasil, com cota de R$ 2,1 milhões. Mas essa possibilidade, a se resolver na próxima semana, virou milagre. O Papão teria que vencer o Goiás, quarta-feira, em Goiânia, por margem de dois gols, para provocar decisão em "pênaltis". Assim, o acesso mais viável é pelo Parazão, hoje, na Curuzu, contra o Cametá, em condições de igualdade, valendo os R$ 750 mil da primeira fase.

Esse é o acesso mais viável, mais provável, mas não tão simples. O Cametá é um time limitado sim, mas organizado, valente e determinado a conquistar objetivos. Portanto, se o Papão vai faminto, o Mapará vai remoso.

BAIXINHAS

* Dos 37 atletas que tem no elenco, o Paysandu pode contar com 27, hoje, contra o Cametá. Alan, Jacy Maranhão, Paulão, Leandrinho, Juninho, Gabriel Furtado, Nenê Bonilha e Arthur não estão inscritos no campeonato estadual, enquanto Tiago Coelho e Wanderson estão machucados.

* Substituído aos 30 minutos do primeiro tempo, em Porto Alegre, Pablo Roberto saiu expressando revolta. Mas o time cresceu sem ele. Desde o sucesso feito contra o Corinthians, PR passou a jogar mais para si do que para o time, buscando lances de efeito, jogadas individuais sem a devida produtividade.

* Ser barrado, agora, seria péssimo para quem está sendo monitorado pelo mercado. O jogo improdutivo que vem praticando também. Se Pablo Roberto quiser aproveitar o momento, tem que repensar e reagir.

* Lucas Mendes viu Lucas Marques fazer grande diferença na lateral direita. Tudo indica que o Remo tem um novo titular na posição. Jogador leve, veloz, muito ofensivo e de bons cruzamentos.

* Transferência do jogo Remo x Águia para o Mangueirão viabiliza caravanas de torcedores do Águia, pelo estradas e em vôos. A cidade de Marabá vai ter telões, sexta-feira, exibindo a transmissão da TV Cultura para a decisão estadual.

* Cametá também tem o seu envolvimento com o time da cidade, hoje, na decisão do acesso à Copa do Brasil, contra o Paysandu. A melhor notícia nessa expectativa da cidade, é a licitação para novo gramado do Parque do Bacurau. Antes tarde do que nunca!

* Remo e America de Natal são os times mais vazados da Série C, com 9 gols tomados nas quatro rodadas. O terceiro mais vazado é o Paysandu com oito.