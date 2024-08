Vento faz a curva e o Leão agradece; Papão defende 'gordurinha'

Vento faz a curva e o Leão agradece

Uma onda de resultados favoráveis em jogos de terceiros, nas últimas rodadas, indicava que o vento estava mudando para o Leão. Assim, a vitória maiúscula sobre o Londrina rendeu largas possibilidades de classificação para o time azulino. Decididamente, o vento fez a curva!

O Remo chega à "hora H" no ápice físico, técnico, tático e emocional, dependendo só de si, mas com um jogo que se tornou muito difícil pela postura do rebaixado São José-RS. O time gaúcho vai se despedir da Série C no seu melhor rendimento, com a bandeira da dignidade. Os azulinos têm todos os motivos para esperança e não menos para monitorar o vento.

Papão defende "gordurinha"

O fato de estar a uma distância de seis pontos da zona do rebaixamento não dá nenhum conforto ao Paysandu na Série B. Porém, não deixa de ser uma interessante "gordurinha", a ser defendida na quinta-feira, em Florianópolis, contra o Avaí. Jogo muito difícil, pela fase ascendente do adversário.

O Avaí se deu bem sob as ordens do técnico Enderson Moreira. Dois jogos, vitórias sobre o Operário e Santos, ambas por 1 x 0. O Papão está há cinco rodadas sem vencer, mas com desempenho aceitável, apesar dos recorrentes pecados no sistema defensivo, que Hélio dos Anjos não consegue resolver.

BAIXINHAS

* Bastidores de Remo x Londrina. A CBF estava inclinada a passar o jogo para a tarde de domingo. A FPF agiu e conseguiu manter o jogo no sábado, com alteração apenas no horário. O Remo fez nota de repúdio pela mudança de horário, mas, a rigor, teve êxito nos bastidores.

* Diogo Batista, Rafael Castro, Sávio, Bruno Silva e Rodrigo Alves. Depois de tantos erros grotescos em contratações, o Remo se deu muito bem no último pacote, sob o crivo de Rodrigo Santana, que foi o maior dos acertos.

* O Paysandu tem a lastimável liderança do ranking de cartões vermelhos na Série B. São oito expulsões: sete atletas e o técnico. Nos cartões amarelos, o Papão (66) só é superado pelo Ceará (76). Na quinta, João Vieira vai cumprir a segunda suspensão por cartões amarelos e Wanderson a segunda por cartão vermelho.

* Também suspensos no Papão os laterais Edilson e Bryan Borges, além do técnico Hélio dos Anjos. E como se não bastassem as suspensões, três titulares estão sob cuidados médicos: Paulinho Boia, Nicolas e Lucas Maia.

* A intensidade física de Bruno Silva mostra bem a diferença entre idade cronológica (38 anos) e a idade fisiológica. Na sua liderança natural, Bruno Silva arrasta os colegas com os exemplos de esforço e compromisso. A atuação dele contra o Londrina foi irretocável.

* Rodrigo Alves é o homem da "hora extra" nos treinos do Remo. O atacante paranaense, de 28 anos, não abre mão de um tempo a mais de trabalho, em treinamento de cobranças de falta. Explicada, portanto, a cobrança perfeita no gol dele contra o Londrina.

* Papão faz aposta arrojada ao contratar o colombiano Yony Gonzalez, atacante que teve destaque no Fluminense, mas está tão apagado na temporada que o Atlético Goianiense o devolveu e o Flu o repassou para o clube paraense. Se o atleta resolver jogar o que sabe, será utilíssimo. Vejamos!