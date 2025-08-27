Tigre, a fera que o Remo vai enfrentar; Edilson, o porta-voz da agonia no Paysandu Carlos Ferreira 27.08.25 13h34 Remo pega o Criciúma em jogo de "seis pontos". Papão tenta se reabilitar na Série B e fugir da lanterna (Divulgação / "X" @CriciumaEC - Jorge Luís Totti/Paysandu) Até a 9a rodada, o Criciúma tinha apenas seis pontos e estava afundado na ZR. Na 10a rodada iniciou a reação vencendo o Paysandu em Belém, por 1 x 0, na reabertura da Cururu. Desde então, fez 30 pontos em 42 possíveis (71,4%), com nove vitórias, três empates e apenas duas rodadas. Time reabilitado pelo técnico Eduardo Batista, ex-azulino. O Criciúma encaixou no sistema de três zagueiros. Geralmente, os técnicos tratam de "espelhar" o sistema do adversário, principalmente esse do time catarinense. Será essa a ideia de Antônio Oliveira para resolver a vulnerabilidade do Leão Azul nos jogos em Belém? Ou está apostando nos treinos para corrigir os movimentos de recomposição da defesa? O fato é que o Remo precisa de uma solução para esse problema. O time se desorganiza completamente quando corre pra trás, e isso ocorre frequentemente nos erros de passe. Sempre um "Deus nos acuda". Edilson, o porta-voz da agonia O lateral bicolor Edilson, remanescente de 2023, foi perfeito na coletiva de segunda-feira. Lembrou a importância dos familiares nesse período crítico, de cobranças e hostilidades. Disse que tem repassado aos colegas a experiência de quem participou da grande reação do Papão em 2023, quando foi de virtual rebaixado à graça do acesso. Além de porta-voz da agonia, Edilson vira fonte de inspiração na experiência e na fé. Mas além da crença, os bicolores precisam ter a capacidade física de retomar a alta competitividade que deu esperança à torcida da 12a à 17a rodada. BAIXINHAS * Livre dos transfer ban (punição da FIFA), o Paysandu recebe o volante/meia Carlos Eduardo, ex-ABC, e o atacante João Marcos, ex-Aparecidense. Contratações discretas que refletem a dificuldade do clube para atrair reforços. * O Remo está recebendo o atacante português João Pedro, jogador sem grandes credenciais, mas com referendo do técnico Antônio Oliveira. Eduardo Melo estreou discretamente contra o Coritiba. Como está emprestado pelo Criciúma, deve ficar fora amanhã. * O fato de fazer a sua pior campanha na história da Série B é um peso extra no Paysandu, que é também o pior mandante deste campeonato. São dados que mostram o tamanho de desafio dos bicolores. Mais uma vez está criada a expectativa pela volta de Rossi ao time. * Diego Hernandez, Marcelinho ou Marrony no lado direito do ataque do Remo? Marrony tem sido titular sem convencer. Marcelinho jogou no setor contra o Coritiba cumprindo função específica. Diego Hernandez só entrou como meia central, mas a sua posição principal é pelo lado direito. Nico Ferreira seria o concorrente menos cotado. * Benjamin Borasi segue no banco do Criciúma, mas em alta. É reserva de Diego Gonçalves, que é o artilheiro do time na Série B. Também no banco o goleiro Axel Lopes, ex-Águia de Marabá. Nicolas é titular. Tem quatro gols e uma assistência em 13 jogos. * Imprensa alagoana destacando o fato de o CRB não ter perdido para o Paysandu nos últimos nove confrontos. Foram três vitórias do CRB e seis empates. O time, porém, está sob o impacto da derrota em casa para o Athletico Paranaense, 1 x 0. * Pedro Rocha, que vai reassumir posição no ataque do Remo após suspensão, segue liderando a artilharia da Série B com 10 gols. Em seguida aparecem Carlão (Ferroviária) com oito, Anselmo Ramon (Goiás), Neto Costa (Athletic Club) e Kevin Ramírez (Amazonas) com sete gols, cada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave colunas colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA CARLOS FERREIRA Tigre, a fera que o Remo vai enfrentar; Edilson, o porta-voz da agonia no Paysandu 27.08.25 13h34 CARLOS FERREIRA Paysandu numa temporada de extremos e Remo com uma Série B cheia de empates 26.08.25 15h11 CARLOS FERREIRA Provável esquema do Remo é resistir e reagir; Paysandu e jogos de alto interesse 22.08.25 11h31 CARLOS FERREIRA António Oliveira e seu crédito como visitante no Remo; Claudinei e seu esquema no Paysandu 21.08.25 12h23