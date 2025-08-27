Tigre, a fera que o Remo vai enfrentar; Edilson, o porta-voz da agonia no Paysandu

Até a 9a rodada, o Criciúma tinha apenas seis pontos e estava afundado na ZR. Na 10a rodada iniciou a reação vencendo o Paysandu em Belém, por 1 x 0, na reabertura da Cururu. Desde então, fez 30 pontos em 42 possíveis (71,4%), com nove vitórias, três empates e apenas duas rodadas. Time reabilitado pelo técnico Eduardo Batista, ex-azulino.

O Criciúma encaixou no sistema de três zagueiros. Geralmente, os técnicos tratam de "espelhar" o sistema do adversário, principalmente esse do time catarinense. Será essa a ideia de Antônio Oliveira para resolver a vulnerabilidade do Leão Azul nos jogos em Belém? Ou está apostando nos treinos para corrigir os movimentos de recomposição da defesa? O fato é que o Remo precisa de uma solução para esse problema. O time se desorganiza completamente quando corre pra trás, e isso ocorre frequentemente nos erros de passe. Sempre um "Deus nos acuda".

Edilson, o porta-voz da agonia

O lateral bicolor Edilson, remanescente de 2023, foi perfeito na coletiva de segunda-feira. Lembrou a importância dos familiares nesse período crítico, de cobranças e hostilidades. Disse que tem repassado aos colegas a experiência de quem participou da grande reação do Papão em 2023, quando foi de virtual rebaixado à graça do acesso.

Além de porta-voz da agonia, Edilson vira fonte de inspiração na experiência e na fé. Mas além da crença, os bicolores precisam ter a capacidade física de retomar a alta competitividade que deu esperança à torcida da 12a à 17a rodada.

BAIXINHAS

* Livre dos transfer ban (punição da FIFA), o Paysandu recebe o volante/meia Carlos Eduardo, ex-ABC, e o atacante João Marcos, ex-Aparecidense. Contratações discretas que refletem a dificuldade do clube para atrair reforços.

* O Remo está recebendo o atacante português João Pedro, jogador sem grandes credenciais, mas com referendo do técnico Antônio Oliveira. Eduardo Melo estreou discretamente contra o Coritiba. Como está emprestado pelo Criciúma, deve ficar fora amanhã.

* O fato de fazer a sua pior campanha na história da Série B é um peso extra no Paysandu, que é também o pior mandante deste campeonato. São dados que mostram o tamanho de desafio dos bicolores. Mais uma vez está criada a expectativa pela volta de Rossi ao time.

* Diego Hernandez, Marcelinho ou Marrony no lado direito do ataque do Remo? Marrony tem sido titular sem convencer. Marcelinho jogou no setor contra o Coritiba cumprindo função específica. Diego Hernandez só entrou como meia central, mas a sua posição principal é pelo lado direito. Nico Ferreira seria o concorrente menos cotado.

* Benjamin Borasi segue no banco do Criciúma, mas em alta. É reserva de Diego Gonçalves, que é o artilheiro do time na Série B. Também no banco o goleiro Axel Lopes, ex-Águia de Marabá. Nicolas é titular. Tem quatro gols e uma assistência em 13 jogos.

* Imprensa alagoana destacando o fato de o CRB não ter perdido para o Paysandu nos últimos nove confrontos. Foram três vitórias do CRB e seis empates. O time, porém, está sob o impacto da derrota em casa para o Athletico Paranaense, 1 x 0.

* Pedro Rocha, que vai reassumir posição no ataque do Remo após suspensão, segue liderando a artilharia da Série B com 10 gols. Em seguida aparecem Carlão (Ferroviária) com oito, Anselmo Ramon (Goiás), Neto Costa (Athletic Club) e Kevin Ramírez (Amazonas) com sete gols, cada.