Sexta-feira de dupla jornada para os azulinos

Além dos três pontos que pode conquistar por obrigação, se derrotar o Vasco, o Remo também pode ter bonificação na sua luta contra o rebaixamento, se o Londrina perder para o Vila Nova, em Goiânia, também hoje à noite. Assim, bastaria o Vitória não ganhar do CRB, segunda-feira, em Maceió, para o Leão se salvar já nesta rodada. Esse é o melhor dos cenários. Mas a rodada pode também recolocar o Leão na Z4 e aumentar o drama para a última rodada da Série B, dia 28, no jogo contra o Confiança em Belém.

A noite promete! Dupla jornada para os azulinos, torcendo que vão torcer a partir das 19 horas e secar a partir das 21h30. Sono leve ou pesadelo? Decisão em 180 minutos ou nos acréscimos.

Conheça a duração de cada contrato no Papão

Encerrada a campanha do Papão na Série C, nove jogadores foram desligados do elenco: Marcelo, Alisson, Denilson, Alan Cardoso, Paulinho, Marino, Robinho, Luan e Grampola. Seguem em atividade 23 profissionais. Nove deles terão o vínculo encerrado no próximo dia 30, véspera da semifinal da Copa Verde: Elias, Perema, Ratinho, Paulo Roberto, Jhonnatan, João Paulo, Laércio, Robinho, Thiago Santos. Outros dois, no dia do jogo: José Aldo e Willian Fazendinha. O Paysandu está decidindo para quem dos onze fará aditivo de 12 dias no contrato e quem será liberado.

Contratos dos demais: Alan Calbergue até 15 de dezembro. Paulo Ricardo, Victor Salinas, Yan, Leandro Silva, Diego Matos e Bruno Paulista até o último dia do ano. Contratos que só terminam em 2022: Cláudio Vitor (quarto goleiro) 31 de janeiro de 2022, Victor Souza e Ruy até 30 de novembro, Danrley até 30 de maio. O contrato mais longo é o de Marlon, até 31 de dezembro de 2024.

BAIXINHAS

* Felipe Gedoz, ruim com ele, pior sem ele. É um jogador com recursos acima da média, mas de baixa intensidade. Por isso, mais cobrado do que festejado no Remo. Gedoz está fora do jogo de hoje e o Leão não tem quem faça o que se espera dele.

* José Aldo, seis jogos e nenhum gol, em dois meses de trabalho no Paysandu. O jovem meia, de 23 anos, começou empolgando e foi murchando aos poucos. Assim mesmo, na falta de alternativas para a função, mereceria o aditivo de 12 dias e novas chances no time bicolor.

* Mariolino, atacante da Tuna nos anos 80, informou ontem à coluna que está "batido o martelo" para a parceria da Tuna com investidores de Portugal. Mariolino, empresário bem sucedido na Europa, disse que chega a Belém na quinta ou sexta da próxima semana para assinatura do contrato.

* O projeto de investimento na Tuna começa pela infraestrutura, que inclui um moderno estádio para 30 mil pessoas, no mesmo local do estádio atual. As negociações da parceria se arrastaram por cerca de um ano.

* Nenhuma surpresa na decisão do STJD que devolveu os três pontos tirados do Brusque. De qualquer forma, o fato de a injúria racial contra Celsinho ter desdobramentos tão polêmicos valeu para produzir debate e reflexões em plena semana da consciência regra.

* Eleição presidencial da FPF ainda não tem data definida, mas vai ser em dezembro, antes da eleição da CBF, conforme comentário do presidente Adelcio Torres. Ele vai disputar a reeleição concorrendo com Paulo Romano e Ricardo Gluck Paul.