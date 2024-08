Série C: última vaga será na bacia das almas; Papão terá jogo de pressão em Ribeirão Preto

Série C: última vaga será na bacia das almas

Londrina 26, Figueirense com 23; Remo, Náutico e Tombense com 22 pontos, cada. A reta decisiva se desenha com cinco clubes para as duas últimas vagas na fase dos quadrangulares. O Londrina, próximo adversário do Remo, ainda corre risco, mas ficará bem encaminhado mesmo que perca em Belém. A oitava vaga é que deve ser resolvida na bacia das almas.

O fato é que vai sobrar emoção nas duas últimas rodadas da fase. Que o digam os azulinos! Leão Azul contra o Londrina em Belém e São José em Porto Alegre, além do secador ligado contra a concorrência. Depois da derrota para o Confiança e demais resultados da rodada, o Remo se dá por feliz por estar vivo na disputa. Afinal, esta Série C já mostrou que está aberta a todas as possibilidades.

Papão terá jogo de pressão em Ribeirão Preto

A Z4 bota fogo no Botafogo/SP. O próximo adversário do Paysandu está uma posição acima da zona do rebaixamento e vai usar todas as armas no próximo domingo. Jogo de pressão! Se o Botafogo vencer, inverte posições com o Papão. Se o time paraense vencer, reabre perspectivas.

O Papão segue cinco pontos acima da faixa de degola, embora tenha conquistado apenas um dos últimos 12 pontos que disputou. Agora, é reagir ao dar sopa pro azar. O jogo de Ribeirão Preto vai exigir o máximo do time bicolor, que, nos seus altos e baixos, ainda não atingiu o nível de confiabilidade que a Série B impõe.

BAIXINHAS

* Ex-bicolores Fábio Sanches, Patrick Bray e Robinho permanecem no Botafogo de Ribeirão Preto e vão reencontrar o Papão no domingo. Também permanecem lá os ex-remistas Gustavo Bochecha e Alex Sandro.

* Além dos três últimos colocados (Guarani, Ituano e Brusque), só o Botafogo tomou mais gols que o Paysandu na Série B. O time de Ribeirão Preto já tomou 29 gols, quatro a mais que o Papão. Também em artilharia o Botafogo está abaixo, com 19 gols, três a menos que o time paraense.

* Echaporã fracassou no Remo, mas chegou a fazer 15 jogos. No Londrina ele tem apenas seis jogos, nenhum integral. Hoje completa um mês do último jogo dele, contra o Athletic. Jogador de talento, mas muito prejudicado por fatores que não domina.

* Por ter sete vitórias na Série C, seis delas sob comando de Rodrigo Santana, o Remo leva um trunfo decisivo para eventual desempate. Londrina e Figueirense têm seis, Tombense e Náutico apenas cinco. Esse é o primeiro critério para desempatar.

* Diogo Batista é a volta mais importante no Remo para o jogo contra o Londrina, não só pelo bom futebol dele, mas também pelas limitações que Vidal confirmou em Aracaju. Marco Antônio, lesionado, vai permanecer fora.

* O Paysandu já tem o equatoriano Cazares, o venezuelano Esli Garcia, o argentino Benjamin Borasi e o uruguaio Yeferson Quintana. Agora pode surgir um colombiano. O Papão está tentando contratar Yoni Gonzalez, ex-Fluminense, atualmente no Atlético Goianiense.

* Rebaixado, o São José resolve ser o fiel da balança da Série C nos seus últimos jogos. Assustou ao aplicou 3 x 0 no São Bernardo e será adversário do Figueirense, em Florianópolis, na penúltima rodada, e do Remo em Porto Alegre no fechamento da fase.