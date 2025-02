Saldo moral nas consequências do Re-Pa

Ninguém foi negativado no clássico, mas para o Paysandu o saldo moral foi precioso e providencial. Desarmou a torcida e elevou a autoconfiança para o jogo decisivo contra o Manaus, que será disputado em Manaus amanhã, na Copa Verde. O Remo, pela frustração no Re-Pa, deve estar mais ligado para o jogo em Roraima, contra o GAS.

No oitavo jogo do Remo e do Paysandu na temporada, o Re-Pa evidenciou o estágio de cada time. Ambos estão em construção, em processo de encaixe e afirmação. O espírito competitivo extremado fez muita diferença — ótimo sinal para o que vem por aí, principalmente na Série B.

Re-Pa: nunca houve festa mais bela

É seguro dizer que, na centenária história do clássico Remo x Paysandu, jamais houve festa mais bela das torcidas. Com os mosaicos e bandeirões, as torcidas deram um espetáculo fabuloso.

A rivalidade dispensa a racionalidade, de tal forma que as torcidas gastaram (ou investiram) mais de R$ 60 mil nos mosaicos, deram show e pagaram para ver o que fizeram, numa disputa por brilho. E foram brilhantes! Registrando aqui um depoimento pessoal, digo que me emocionei a ponto de quase lagrimar.

O espetáculo das torcidas refletiu bem a rivalidade, a paixão, a mobilização e o gigantismo do Re-Pa, para que o país inteiro admirasse e aplaudisse. E tudo isso rolou num jogo que não decidia nada. Afinal, o Re-Pa se basta para ter clima de decisão.

BAIXINHAS

Um dos clubes do Parazão está com documentação para denunciar o Remo, a Tuna, o Bragantino e o Capitão Poço por utilização de atletas “irregulares”. Diz o clube que “o regulamento proíbe escalar jogadores com contrato de amador que completem 20 anos de idade em 2025.”

Se a “irregularidade” procede, ela ocorreu uma vez no Remo, uma vez no Bragantino, duas vezes na Tuna e seis vezes no Capitão Poço, segundo o clube informante. A coluna encaminhou as informações ao diretor jurídico da FPF, André Cavalcante.

Eis a resposta: “Muitas questões a serem observadas. De toda sorte, há uma enorme diferença entre um atleta irregular – que seria, por exemplo, aquele não registrado no BID – e a mera inobservância do regulamento. Cada questão deve ser avaliada em suas peculiaridades.”

Onde assistir aos jogos dos paraenses amanhã? Na Copa do Brasil, às 20h30, GAS x Remo pelo Portal GE; às 19h30, Águia x Flu pelo Amazon Prime. Na Copa Verde, quartas de final, às 20h30, Manaus x Paysandu, sem transmissão de imagens. Esses são os horários de Brasília.

Kadu confirmou titularidade no Re-Pa. Não sentiu a pressão do clássico e foi um dos melhores em campo. O garoto azulino está melhorando a resistência muscular a cada jogo. Não por acaso, já virou alvo do mercado.

Luizinho Lopes foi um vitorioso em particular no Re-Pa. Quebrou as desconfianças sobre a sua capacidade profissional para conduzir o Papão aos objetivos. Os sinais são de que está construindo uma relação sólida com os atletas, traduzida em bravura no gramado. Isso será fundamental em Manaus.

Centroavante paraguaio Jorge Benítez, 32 anos, oitavo estrangeiro do Paysandu, já jogou em clubes do Paraguai, da Argentina, do Chile, do Panamá e da Grécia. Agora, no Brasil, está a serviço do Papão. Benítez tem 13 jogos pela seleção paraguaia.

Um destaque deste campeonato que merece reconhecimento é Dioguinho, do Castanhal. Depois das passagens pelo Remo e pelo Paysandu, ele teve uma experiência internacional no Iraque e agora se reinsere no futebol paraense jogando muito. Pena que não tenha uma mentalidade devidamente profissional.