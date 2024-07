Robinho, só 115 minutos em campo na Série B

Dos 15 jogos do Paysandu na Série B, Robinho participou de quatro e só ficou 115 minutos em campo. O segundo jogador mais caro do elenco bicolor, superado apenas por Nicolas, está usufruindo da cláusula contratual que impôs para vir há pouco mais de um ano: renovação automática, com 20% de aumento salarial, caso o Papão conquistasse o acesso.

A subida do Papão teve muito do talento e da liderança de Robinho. Ele foi fundamental. Agora, em utilidade, na posição, Robinho está abaixo de Juninho, de Netinho e de Cazares. As lesões o tornam peça honorária na Curuzu. Como restam 23 rodadas na Série B, Robinho, 36 anos, tem tempo e "estrada" suficientes para ressurgir. Vejamos..!

Série C: resta um terço

Das 19 rodadas, restam seis para completar a primeira fase da Série C. Um terço não pouca coisa ruma reta decisiva. Surpresas estão reservadas!

As lutas contra rebaixamento e por classificação produzem grandes mobilizações. É a hora da pressão! O Remo é candidato ao G8 e está plenamente mobilizado para a sequência de decisões. O time tem claras limitações e precisa compensá-las na raça e na aplicação tática. Segunda, contra o CSA, no Mangueirão, já terá que ser assim, inclusive na energia da torcida.

BAIXINHAS

* Atacante Vitor Leque, um fracasso no Remo ano passado, é uma das principais peças do CSA. Outro ex-remista titular do time alagoano é o lateral direito Lucas Marques. O elenco tem ainda o centroavante reserva Yure Tanque, ex-Águia, e o jovem atacante Roger, emprestado pelo Paysandu, que não tem sido chamado nem para o banco.

* Pavani, um caso de transformação. O meia que parecia jogar com sono nas fase de Catalá e de Morínigo, tornou-se símbolo da raça remista. Está associando muita garra ao seu talento e sendo multifuncional. Tem jogado como volante construtor ou como meia, e, de vez em quando, está resolvendo também como zagueiro.

* Ponte Preta foi o último clube de Hélio dos Anjos antes de vir para o Paysandu. É um dos clubes com que Hélio tem forte identificação. O jogo de sábado terá um toque especial para o comandante bicolor, que vai reaparecer à beira do campo depois de cumprir duas suspensões automáticas: uma por cartão vermelho e outra por cartão amarelo.

* Demora nas substituições, na derrota para a Ferroviária, rendem críticas de toda parte para Rodrigo Santana. De fato, o técnico do Remo vacilou, e as críticas são justas. Mas ele tem muito crédito pela transformação que operou no Leão Azul, competência e simplicidade.

* Teremos Re-Pa no campeonato brasileiro de 2025. A certeza está no futebol feminino, com Leão e Papão na Série A2, inclusive com as bicolores podendo chegar lá como campeãs brasileiras, em decisão contra o Vasco. Possibilidade também para Re-Pa dos marmanjos profissionais, o que não ocorre na Série B desde 2006.

* Imagine a emoção de um torcedor ao fazer um gol importante para o seu clube. Paulinho Curuá sabe o que é isso. Fez ano passado na vitória sobre o ABC (gol do Fantástico) e fez também contra a Ferroviária. Com a força física e a garra que tem, Paulinho Curuá viraria ídolo se não errasse tanto com posse de bola.

* Fruto do Paysandu, o volante paraense Rodrigo Andrade tem um pesado histórico de confusões no Vitória e está mais uma vez afastado do elenco, agora junto com o também volante Dudu. No episódio mais recente, os dois foram atacados por membros de uma torcida organizada do Vitória num bar de Salvador.