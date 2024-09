Riscos do Paysandu na rodada; Remo com campeão de acessos

O risco e as possibilidades do Papão na rodada

O Paysandu está na 15ª posição com 27 pontos. Abaixo, CRB com 26, Ituano e Chapecoense com 25. Hoje, 21h30, o Ituano enfrenta a Ponte Preta em Campinas. Domingo, 18:30, Chapecoense x Ceará em Chapecó, Sport x CRB em Recife.

O Papão tem que vencer o Guarani para manter ou ampliar a distância para 0 Z-4. Até com empate já corre risco de fechar a rodada entre os quatro últimos. Esta é a rodada mais tensa para o Papão no campeonato até agora, pela situação no campeonato e pelas questões internas. Muito importante que Márcio Fernandes opte pelos atletas em melhores condições físicas, porque o jogo está com todas as características de uma decisão.

Com quatro acessos, Ligger inspira os azulinos

Na Série C, acesso e título em 2012 pelo Oeste-SP e só acesso pelo Fortaleza em 2017. Na Série B, acessos com título pelo Fortaleza em 2018 e também pelo Red Bull Bragantino em 2019. O zagueiro de quatro acessos e três títulos nacionais é uma inspiração para os colegas nessa jornada do Remo por acesso à Série B.

Aos 36 anos, Ligger tem a oportunidade de colocar seu nome na história de mais um clube e revive momentos que o remetem à época do Fortaleza, pela grandiosidade e pela paixão da torcida.

Ligger emprega no Remo também a experiência internacional de quem disputou a Champions League de 2014 pelo Sheriff, da Moldávia.

BAIXINHAS

* Neto Pajolla e Flávio Garcia, assistentes do técnico Rodrigo Santana, são alvos de muitos elogios no Baenão pelo que processam de informações da análise de desempenho do Remo e principalmente do adversário. Flavio Garcia tem um trabalho precioso, bem estratégico no Leão Azul.

* Papão é o segundo pior mandante na Série B, com três vitórias, seis empates e três derrotas. Curiosamente, a última vitória do time bicolor no campeonato foi contra o outro time de Campinas, a Ponte Preta, por 1 a 0, em julho.

* Campanha do Guarani fora de casa: oito derrotas, dois empates e uma vitória. Porém, nas cinco rodadas do returno o Bugre obteve três vitórias, teve um empate e sofreu uma derrota. E tem Caio Dantas, principal artilheiro da Série B com 9 gols.

* Confirmado para hoje o julgamento do ABC e do Remo no STJD pelo vandalismo de "torcedores" no estádio e ruas de Natal, no jogo de 24 de junho. O trabalho da defesa do Remo é para que o clube não sofra perda de mando nem restrição de público para o jogo do dia 29, contra o São Bernardo.

* Renan Lima, novo preparador físico do Paysandu, já havia trabalhado no clube em 2020, também depois da saída de Hélio dos Anjos. O Papão tentou manter Thomaz Lucena, mas, por ter vindo através de Hélio dos Anjos, ele preferiu ser solidário e sair.

* O Guarani é o lanterna da Série B há 18 rodadas seguidas, desde maio. Mas o time melhorou muito depois da troca de técnico, no final de julho. Saiu Pintado e entrou Allan Aal. Com esse novo comando, três vitórias, um empate e duas derrotas, 55% de aproveitamento.

* Treze-PB e Cascavel-PR ficaram no meio do caminho da Série D. De lá vieram o zagueiro Rafael Castro e o atacante Rodrigo Alves. Em tese, eles não teriam subido à Série C. Agora, no Remo, disputam acesso à Série B, com largas possibilidades.