Remo erra demais, perde e arranja "encrenca"

O Leão Azul teve 60% de posse de bola, mas abusou dos erros de articulação e de passes. De 24 finalizações, foram só quatro na direção do gol. Assim, o Remo perdeu para o Londrina, reduziu para apenas três pontos a sua distância para a zona do rebaixamento e arranjou "encrenca" para as últimas cinco rodadas, quando vai enfrentar CSA, Operário e Vasco fora, Goiás e Confiança em Belém.

Mais uma vez, erro individual causou o prejuízo. Falha de Romércio no lance do único gol do jogo. Até que a engrenagem tática tem resolvido a vida do Remo na produção coletiva, mas ontem nem isso funcionou. Próximo desafio na sexta-feira, em Maceió, contra o CSA, que disputa acesso à Série A.

Papão: lutar pela Copa Verde ou antecipar 2022?

O Paysandu terá que reconstruir o elenco para 2022. O ideal seria já iniciar a pré-temporada em dezembro, mas isso seria inconciliável com as últimas fases da Copa Verde é férias. O que fazer? Cabe o dilema ou não?

Entregar, em campo, a vaga nas semifinais da CV para o Castanhal seria ato de desonra. Depois do vexame na atual fase da Série C, o jogo contra o Japiim será fita métrica para a dignidade de quem for a campo. Classificando-se, o Papão jogará contra Remo ou Manaus na semifinal, que ainda não tem datas.

Se der Leão, pode ser no início de dezembro. E se o título da Copa Verde não fosse a redenção, seria um atenuante. Dá para acreditar nessa possibilidade com o que vai restar de um elenco tão pífio? Haja reflexão!

BAIXINHAS

* Perema, Collaço, Anderson Uchôa, Nicolas e Vinícius Leite. Dessa base do Paysandu nas últimas temporadas só resta o zagueiro Perema, agora desgastado. Ele tentou sair ano passado, mas acabou renovando o contrato. Perema tem 171 jogos, sete gols e três títulos pelo Papão.

* Criciúma desfalcado nas duas laterais. Claudinho e Helder estão suspensos. Alemão Teixeira e Pedro Rosa são as opções do técnico Cláudio Tencati para o jogo contra o Paysandu. O Criciúma vem com a necessidade de vencer, tendo ainda que secar o Botafogo no jogo de Itu, contra o Ituano.

* Erick Flores e Vinícius completando a transição para retorno ao time do Remo. Rafinha, Pingo e Kevem ainda estão na etapa da fisioterapia. O Leão deverá ter força máxima nas três últimas rodadas da Série B. Vai precisar, já que perdeu o conforto para a reta final na derrota de ontem.

* Subida do Goiás à Série A é o acesso que ainda pode rentabilizar a vida do Papão neste fim de ano, com R$ 900 mil. Esse crédito está previsto no contrato do empréstimo de Nicolas, em caso de acesso do Goiás em 2021 ou em 2022. O alviverde goiano joga em Belém, contra o Remo, no próximo 14.

* Reencontro de ídolos e outros jogadores vitoriosos pelo Paysandu em 2001. Vai ser dia 5 de dezembro no campo do Apeú. Vânderson é quem está organizando. Serão esperados Gino, Sandro, Marcão, Vandick, Zé Augusto, Cláudio Gavião, Sérgio, Lecheva, Jobson, Albertinho... Robgol, de 2002, estará presente como convidado especial.