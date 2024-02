Remo é top 6 em participações na Copa do Brasil

O Leão Azul inicia hoje à tarde, em Rondônia, contra o Porto Velho, a sua 33ª participação na Copa do Brasil, em igualdade com Bahia e Goiás, abaixo somente de Atlético Mineiro, Vitória e Vasco. Em 106 jogos, o Remo tem 39 vitórias, 27 e 40 derrotas. Fez 141 e tomou 150 gols.

Hoje, não se sabe o que esperar do Remo, tal a instabilidade do time. Assim mesmo, pelas limitações do adversário e por jogar pelo empate, deve conseguir a classificação, se for competitivo. O time vem jogando mal, mas mostrando espírito de superação. Essa bravura e as individualidades são as armas do Leão para superar o aguerrido Porto Velho e faturar a cota da segunda fase: R$ 945 mil.

Leandro, um caso para paciência

Com Grêmio, Palmeiras, Santos, Coritiba e até a Seleção Brasileira no currículo, além de sete temporadas no Japão, o atacante Leandro, 30 anos, já deixou claro que vai precisar da paciência da torcida. Ele saiu-se mal nas oportunidades de jogo que teve, contra Santa Rosa e Cametá.

O que vai dizer se Leandro merece ou não a paciência de todos é a sua dedicação nos treinos. Potencial ele tem! O campeonato estadual pode ser a etapa da recuperação atlética. Mas ele precisa mostrar a evolução que ainda não deu para perceber. Hyuri, Carlão, Michel Macedo também precisam aproveitar essa fase das competições regionais para se habilitarem a espaço no time da Série B, que vai começar daqui a dois meses. Ídem Luan Freitas, Geferson e Ruan Ribeiro, que ainda não estrearam.

BAIXINHAS

* Com a campanha soberana que o Papão está fazendo no Parazão, Hélio dos Anjos vai poder seguir rodando o elenco nos últimos jogos desta fase. Boa perspectiva para os atletas que estão na fila das oportunidades.

* Entrada de Ribamar no lugar de Ytalo é a principal mudança treinada no Remo para o jogo de Rondônia. Ribamar tem melhor perfil físico para jogo aéreo e para fazer o pivô, duas situações que devem ser frequentes nas ações ofensivas do Leão Azul.

* Também está programada a entrada de Renato Alves para as funções que foram de Jáderson contra o Tapajós. Assim, Catalá mostra a sua prioridade para proteção à linha de zaga, com dois volantes de forte marcação. Pavani está perdendo espaço por não ser tão combativo.

* Edinho, o atleta mais baixinho (1,58m) do futebol brasileiro e 5° do futebol mundial, reaparece sábado no ataque do Paysandu, contra o Canaã, em Parauapebas. Jean Dias, outro atacante, apto para jogar, depois de suspensão.

* Passagem pela base do Remo, surgimento no São Francisco, estágio no Paysandu e confirmação de potencial na Tuna. Além de bom jogador, Gabriel Furtado, 22 anos, natural de Ponta de Pedras, é também um bom menino. Se evoluir nas obrigações táticas, pode emplacar como revelação deste campeonato.

* Canaã parece estar fazendo só um passeio na elite. "Lanterna" do Parazão, pode ter o rebaixamento decretado na próxima rodada, se perder para o Paysandu em Parauapebas e não for favorecido pelos resultados de terceiros.

* O que Emerson Almeida fez para transformar o Castanhal? Encontrou um time com mais "pianistas" que "carregadores de piano". Inverteu essa ordem e o time ganhou vida, a ponto de se impor fisicamente, vencer o Tapajós em Paragominas e já sair da zona do rebaixamento. Sábado, em casa, jogão contra o São Francisco, o primeiro da Z2.