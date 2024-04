Leão em agruras e desafios

Como se não bastasse ter estreado perdendo em casa para o Volta Redonda (2 x 1), o Remo vai ter dois jogos fora, em São João del Rei e João Pessoa, no desafio de se redimir. Como agravante, o Atletic/MG, próximo adversário, foi a sensação da primeira rodada ao golear o Caxias (4 x 0) no Rio Grande do Sul.

Em agruras, o Leão se vê tomado por desafios nesse começo de campeonato, enquanto o técnico Gustavo Morínigo vai tendo dificuldade para encaixar os recém-contratados. Pelo cartaz do adversário, o jogo do próximo sábado vai mensurar bem o poder de reação desse time. Talvez a esperada estreia do centroavante Matheus Lucas determine uma nova fase, já que o maior pecado do time a perda excessiva de gols.

Papão animado, apesar dos lamentos

Apesar de derrotado, o Papão causou boa impressão na estreia e tem a semana inteira para ajustes. No sábado, 17 horas (o jogo seria segunda-feira, mas foi antecipado) contra o Botafogo/SP, Curuzu lotada. Boas perspectivas!

Óbvio que o time bicolor precisa crescer na competição, como todos os outros. A Série B é uma "viagem" longa, de sete meses. Time nenhum vai se manter em alta ou em baixa o tempo todo. O importante é pontuar ao máximo nas boas fases e "beliscar" nas fases negativas.

Como o seu jogo de imposição física e de pressão ao adversário, o Paysandu tem tudo para fazer bom uso do seu caldeirão, a Curuzu.

BAIXINHAS

* Remo e Paysandu optam por Baenão e Curuzu, em vez por Mangueirão, por contenção de custos e poder de pressão em jogos de menor porte. Faz todo sentido! Mas os estádios menores também favorecem o arremesso de objetos ao gramado, como vimos no jogo contra o Volta Redonda.

* Tem funcionado bem a identificação do infrator e registro policial. Assim, os clubes se livram de punição no STJD. Mas essa é uma situação que tende a se agravar contra o próprio time, contra a arbitragem e contra adversários. Na Curuzu houve até invasão de campo por torcida organizada, em 2021.

* Esta coluna renova o alerta para a importância de túneis infláveis na Curuzu e Baenão, para arbitragem e os dois times, como medida preventiva. Isso é levado em conta no STJD, pode evitar que alguém seja atingido e ainda enseja publicidade. É uma providência que se paga.

* O artilheiro que falta ao Remo tem no próximo adversário, em ótima fase. Jonathas fez 10 gols em 13 jogos, este ano, pelo Atletic, três somente na abertura desta Série C. É um centroavante de 35 anos e ampla rodagem internacional.

* O futebol e suas surpresas. Bruno Bispo virou alvo da fúria da torcida do Remo por péssima estreia, na derrota do Remo para o Bragantino no Parazão. Agora, tem sua presença no time cobrada por quem reconhece a sua volta por cima. Muito justo!

* Lecheva já trabalhou no Amazonas, ontem, como novo executivo do clube. No Paysandu ele vinha trabalhando como coordenador da base. Lecheva é reverenciado no Amazonas, por ter trabalhado na fundação do clube e ter sido o primeiro técnico. Muito respeito por ele!

* 10 de julho a 2 de setembro, a segunda janela de transferências para clubes das Séries A e B. Serão dois meses e meio de represa no mercado, uma situação jamais vivida pelo Papão, que este ano já contratou 29 atletas. Desses, Geferson já saiu.