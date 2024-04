Papão, 80 dias em impedimento

Janela de transferência é algo inédito na vida centenária do Paysandu. O clube vai ficar 80 dias impedido de contratar e registrar jogadores na CBF, tal como todos os clubes das Séries A e B. Há exceção, porém, para atletas desempregados.

Para um clube tão contratante como o Paysandu, esse impedimento tem um impacto que pode se tornar interessante. Isso tira força dos que costumam pressionar por contratações, dá proteção a atletas que normalmente seriam demitidos e, na continuidade, podem dar a volta por cima. Mas também pode dificultar uma correção de rota, como ocorreu ano passado com ampla reforma no elenco no meio da temporada. Ainda bem que o Papão está com um elenco bem razoável, que transmite boas perspectivas.

Remo paga por erro de planejamento na temporada

Dispensar jogadores aproveitáveis do elenco de 2023, como Diego Ivo, Anderson Uchôa e Richard Franco, para começar do zero a formação de um novo time, foi um erro de planejamento que está custando caro ao Remo. Essa decisão de Ricardo Catalá não teria sido danosa se tivesse apontado substitutos à altura. Pelo contrário, os contratados já nem estão mais no clube: Reniê, Daniel e Camilo.

O novo elenco começou sem referência e mal conduzido por Catalá. O atual comandante, Gustavo Morínigo, deu sinais de que corrigiria a rota, mas já não passa certeza. Assim, o Remo vai enfrentando turbulências de uma construção sob pressão. Sábado, no interior de Minas Gerais, contra o Atletic, pode conquistar paz ou infernizar o ambiente. O segundo jogo na Série C já tem ares de decisão.

BAIXINHAS

* No início da década de 1990, o Palmeiras/Parmalat formou um super elenco com Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos e companhia nada limitada. O clube teve o cuidado de pedir à torcida que tivesse paciência e não exigisse título naquele ano, porque o novo time precisaria de tempo para engrenar.

* Na prática, porém, aquele Palmeiras começou ganhando tudo. O Remo fez reforma mais drástica, com qualidade duvidosa e alimentou expectativas de conquistas imediatas. Chamou a pressão!

* Casos de recomeço com sucesso imediato são exceções. Esse processo em times de massa costuma ser traumático. Não adianta esperar compreensão da torcida. Agora é ter serenidade diante da pressão e achar soluções para dar a virada. Há elenco para isso!

* No Condel azulino há uma insatisfação reprimida. O grupo mais afoito não tem eco na mesa diretora e não consegue expressar suas cobranças. Até quando? Sabe-se lá...

* Uruguaio Yeferson Quintana chegou chegando à zaga do Paysandu, inicialmente ao lado de Wanderson, mas com tendência a formar dupla com Lucas Maia. Quintana confirmou o seu valor na estreia. O campeonato vai impor revezamento entre eles e outros.

* Hoje, aniversário da histórica vitória do Papão (1 x 0) sobre o Boca Juniors. 21 anos! O autor do gol, Iarley, está trabalhando como técnico do Moto Club, o Papão do Maranhão.

* Câmara Municipal de Igarapé Açu faz homenagem, hoje, para dona Chiquinha Syrion (Francisca Trindade), que está completando 114 anos. Ela é apaixonada pelo Paysandu e diz que vivenciou todos os títulos do Papão.

* John Textor "bota fogo" no circo e o futebol brasileiro volta a ser tomado por suspeitas de manipulação de resultados. O foco passa a ser dividido entre atletas e árbitros, e as investidas já não seriam só da máfia das apostas. Voltaremos ao assunto.