Remo e Paysandu: Da soberania à agonia, em outro nível de emoção

Virou passado o tempo de soberania para Remo e Paysandu na temporada. No primeiro trimestre, os dois rivais são favoritos em quase todos os jogos. Agora é só "pedreira"! A soberania dá espaço à agonia, em outro nível de emoção.

O Papão já sentiu o novo momento na derrota para o Athletico Paranaense, e amanhã vai tratar de se redimir diante do Goiás na decisão da Copa Verde. A pressão por resultados será sempre a mesma, mas agora em alto nível de dificuldade. Remo estreou mostrando que está em evolução. Causou boa impressão diante da Ferroviária, apesar de a vitória ter escapado no último minuto. Não deixou de ser um começo animador.

Série B é outra dinâmica

O campeonato estadual é jogo muito físico, de correria. A Série B é jogo mais tático e favorece mais às virtudes técnicas individuais. Nessa dinâmica, veremos o crescimento de alguns atletas agora no campeonato brasileiro.

Daniel Paulista tem a semana livre para investir em treinos táticos. O Leão Azul joga em Belém no próximo domingo contra o América Mineiro. Luizinho Lopes tem decisão de Copa Verde amanhã e menos tempo para ajustar o time bicolor que enfrenta o Vila Nova, sábado, em Goiânia. Mas a estrada é longa, cheia de problemas e soluções, altos e baixos, atropelos e desvios... O importante é chegar à 38a rodada com motivos para festejar.

BAIXINHAS

* O Goiás não tem Esli Garcia, que recupera-se de lesão, mas conta com Rodrigo Andrade, outro ex-bicolor, para a decisão da Copa Verde contra o Papão. Fruto da base do Paysandu, Rodrigo Andrade fez 67 jogos e sete gols com a camisa bicolor em 2016 e 2017.

* Quando Rodrigo Andrade despontava no Papão, em 2016, Rossi brilhava no Goiás. Fez 9 gols e deu 5 assistências em 31 jogos pelo alviverde. Nicolas é outro atacante do Papão com história no Goiás: 29 gols e 8 assistências em 96 jogos, em 2021, 2022 e 2023.

* Zagueiro Camutanga, que está chegando pro Remo, foi ídolo no Náutico e fez sucesso também no Vitória. Passou por cirurgia e está recomeçando. O meia Régis, que também está chegando ao Leão, foi atleta de Daniel Paulista no Guarani. Este ano fez 10 jogos pelo Goiás e se desligou para vestir azul marinho.

* Bryan Borges gastou um pouco do crédito nas falhas diante do Athletico Paranaense. No entanto, é um atleta reconhecido pelo potencial e seriedade. Só não pode mais vacilar. Afinal, Edilson está pronto para reconquistar a titularidade na lateral direita.

* Edgo, 23 anos, vai ganhando status de Edgol na Tuna. Os seis gols em 14 jogos não significam tanto, mas o fato de vir sendo decisivo nas últimas vitórias da equipe eleva a cotação do atacante paraibano. Na Série D ele terá a concorrência de Ju Alagoano, ex- Capitão Poço.

* Tuna ou Águia? O campeão da Copa Grão Pará garante vaga na Copa do Brasil. Mas se o Paysandu for campeão da Copa Verde, o Pará terá uma vaga extra na Copa do Brasil, destinada ao quarto colocado do campeonato estadual. Na classificação geral é o Bragantino.

* Entre os dois jogos contra o Goiás na decisão da Copa Verde, o Paysandu terá três jogos na Série B, contra Vila Nova em Goiânia, Chapecoense em Belém e Operário em Ponta Grossa/PR. No mesmo período, o Goiás vai enfrentar Operário, Vila Nova e América Mineiro.