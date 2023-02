Remo e Paysandu: a vizinhança mais importante da Amazônia

Em toda a Amazônia, que vizinhos dão mais o que falar que Remo e Paysandu? Os estádios são muito próximos, na mesma avenida. As sedes sociais são muito próximas na mesma avenida. Sedes náuticas à margem da baía do Guajará, muito próximas. Só em matéria de Centro de Treinamentos os rivais se distanciaram, mas surgiram no futebol um ano depois do outro. O Leão em 1913 e o Papão em 1914. Em quase todos os números da história eles estão próximos, com alternâncias de vantagem.

O Remo faz aniversário de fundação hoje (118 anos), apenas três dias depois do Paysandu, que comemorou 109 anos do seu nascimento na quinta-feira. Um é a razão da existência do outro, sempre dando o que falar, dando o que sentir, dando o que curtir.

Nomes icônicos na vizinhança dos rivais

Seriam inúmeros os ícones na construção da rivalidade dos vizinhos mais importantes da Amazônia. A coluna destaca dois baixinhos gigantes, os recordistas de jogos com as camisa bicolor e azulina.

Paulo Benedito Braga, o paraense Quarentinha, premiado em 2000 como craque do século no Pará, fez cerca de 750 jogos pelo Paysandu em 18 anos de carreira, com 12 títulos estaduais. Somente Re-Pas foram 135. Frederico Schimit Neto, o capixaba Dico, fez cerca de 450 jogos em 11 temporadas no Remo. 139 jogos somente na 1a divisão do Campeonato Brasileiro.

Destaque também para os maiores artilheiros: Bené, 249 gols; Hélio, 237; Quarenta Lebrego, 208 pelo Papão. Dadinho 163; Alcino, 159; Quiba, 154 pelo Leão Azul.

BAIXINHAS

* Mais três gols e o Remo completa 7.800 gols na sua história. Será que o Leão atinge essa marca justamente hoje, no seu aniversário? Uma vitória por qualquer placar, sobre o Independente, já deixaria a torcida feliz, tal a desconfiança depois dos amistosos da pré-temporada.

* O Galo Elétrico tem energia para dar choque e esporão para ferir o Leão. Fora esse jogo de palavras, o fato é que o Independente tem um time experiente e valente o bastante para exigir muito do Remo nessa estreia. É um jogo para dar moral ou para piorar as coisas na vida dos azulinos.

* Aos 36 anos, ainda vigoroso, Muriqui é o maior candidato a xodó da torcida azulina neste campeonato. O Remo é carente de um grande artilheiro há 15 anos. O último homem-gol do Baenão foi Fábio Oliveira, autor de 22 gols em 31 jogos na Série B de 2007. Depois, ninguém no Remo chegou nem perto daquela média de 0,7 gol por jogo.

* Independente trazendo de volta para o futebol paraense o centroavante Rafael Oliveira, fruto do Paysandu, autor de6 67 gols pelo Papão e larga contribuição no título nacional do São Raimundo na Série D. Rafael Oliveira volta ao Parazão depois de oito anos.

* Venda antecipada de ingressos garante Baenão lotado hoje e Curuzu lotada amanhã. Outra certeza de casa cheia é para o Re-Pa que vai reabrir o Mangueirão. Em matéria de público o Parazão 2023 vai transmitindo ótimas perspectivas.

* São Francisco x Caeté, jogo que leva o Parazão de volta a Ipixuna 14 anos depois que a cidade recebeu jogos do São Raimundo. Itupiranga recebe pela primeira vez um jogo da 1a divisão estadual. A Tuna é a visitante. Ineditismo também em Castanhal. Primeiro jogo na Vila Japiim pelo Parazão: Castanhal x Águia.