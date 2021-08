Remo deve subir cerca de 10 posições no ranking da CBF

Por ter disputado três fases da Copa do Brasil, o Remo já conquistou 250 pontos (50 x 5). Na Série B, o 20° colocado soma 1.080 (216 x 5) e o campeão 2.000 (400 x 5). Lembrando que o Ranking Nacional de Clube define acessos nas competições profissionais e de base da CBF. Na última atualização do RNC o Leão apareceu na 50a posição com 2.367 pontos. O Leão tem ótima perspectiva. Pode avançar cerca de 10 posições na próxima atualização, em dezembro.

Esse olhar define uma importância extra para a Série B, que hoje tem o Leão Azul em ação contra o CSA, na 15a rodada, às 18h15, no Baenão.

Cacaio, o Mister Série D

A Série D está na 13ª edição. É seguro dizer que nenhum outro técnico tem os 67,3% de aproveitamento que Cacaio tem na 4ª divisão nacional. Sob comando dele, o Remo foi até a semifinal em 2015 e subiu para a Serie C, com oito vitórias, três empates e três derrotas. Antes, em 2013, no Paragominas, teve cinco vitórias, dois empates e uma derrota, mas o time foi eliminado ao perder seis pontos no STJD.

Ano passado, no Bragantino, foram oito vitórias, cinco empates e três derrotas. Este ano, no Castanhal, seis vitórias e dois empates. No geral, 27 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 67,3% de aproveitamento. É ou não é o "Mister Série D"?

BAIXINHAS

* No Ranking Nacional de Clubes o Paysandu é o 35° com 4.120 pontos. Este ano somou 125 pontos na Copa do Brasil (25 x 5) e na Série C vai somar de 510 a 1.000 pontos. Como haverá descarte de pontos de quando esteve na Série B, pode até perder posição.

* Hoje, 18 horas, em Rio Branco, Cacaio comanda o Japiim contra o Atlético Acreano, que faz péssima campanha. É o lanterna com quatro pontos em oito jogos. Castanhal favorito!

* O Japiim está praticamente classificado à segunda fase, que já será "mata mata". O caminho para o acesso à Série C tem esta fase classificatória e três fases de "mata mata". Mais 12 jogos pela frente para quem chegar lâ.

* Enquanto o Remo está se reerguendo com seus próprios recursos, lentamente, o CSA deu um salto nos últimos anos, bancado pelo milionário empresário alagoano Rafael Tenório. Pulou da Série D para a Série A em três anos e agora tenta voltar à elite.

* Na última vez que o Remo recebeu o CSA no Baenão, em 2000, venceu por 1 x 0 com gol de Jurinha, na Copa João Havelange. O Leão voltou a receber o CSA em 2017, mas no Mangueirão: 1 x 1.

* Paysandu teve ontem a 64ª estreia de técnico nas duas primeiras décadas deste século. Roberto Fonseca trabalhou pela primeira vez no futebol paraense, embora seu nome tenha sido lembrado em outras ocasiões por Papão e Leão.