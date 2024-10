Remo com verdades providenciais; Paysandu em semana crucial

Glória e verdades providenciais para o Leão

O título da Série C tornou-se uma ambição de Rodrigo Santana que parte do time não "comprou". O técnico azulino ficou tão frustrado que, após ser expulso, deixou o campo fazendo gestos obscenos para os torcedores adversários. O homem, sempre polido, perdeu a compostura e protagonizou uma cena lamentável em sua última aparição pública na temporada.

O Remo apresentou uma conduta negativa na Paraíba, mas que gerou um efeito positivo. Verdades providenciais foram evidenciadas tanto dentro quanto fora de campo. Por falta de comprometimento, alguns jogadores perderam o prestígio com o técnico e não terão seus contratos renovados. As avaliações, antes influenciadas pela conquista do acesso, tornaram-se mais frias e construtivas para o projeto de 2025.

Papão em uma semana crucial

O Botafogo/SP, primeiro time da zona de rebaixamento, imediatamente abaixo do Paysandu, joga amanhã em casa contra o Guarani (jogo atrasado da 23ª rodada) e no sábado enfrenta o Operário, no Paraná. O Papão, por sua vez, joga amanhã em Belém contra a Chapecoense e só volta a campo no dia 20, também no Paraná, contra o Operário. Isso mostra o tamanho do risco que os bicolores correm de entrar na zona de rebaixamento.

Vencer a Chapecoense é a única forma de garantir segurança nesta rodada, já que o Paysandu ultrapassaria o próprio adversário na classificação. A pressão é enorme nesta semana crucial!

Baixinhas

Giovanni Augusto, de 35 anos, meia paraense da Chapecoense, foi revelado pelo Paysandu e vendido ao Atlético Mineiro ainda nas categorias de base. Teve uma carreira destacada, com passagens de sucesso principalmente pelo Atlético Mineiro, Santos, Coritiba e Vitória, mas atualmente está em baixa no time catarinense.

Em 22 jogos pela Chapecoense nesta temporada, Giovanni Augusto deu apenas uma assistência e não marcou gols, sendo uma opção do banco. Já o centroavante Mário Sérgio, que marcou 22 gols em 44 jogos pelo Paysandu em 2023, é o artilheiro da Chapecoense na Série B com seis gols.

O público de Remo x São Bernardo (54.964 pessoas) foi apenas o 14º maior da história da Série C, mas garantiu ao clube 30% do público total pagante de toda a competição, com 200.451 ingressos vendidos. No ano passado, o Paysandu teve 20% do público total da Série C, com 162.373 ingressos vendidos.

Remo e Rodrigo Santana estão avançando nas negociações para um novo contrato. A permanência do técnico e dos assistentes Neto Gathiola e Flávio Garcia deve ser confirmada até quinta-feira. Após isso, o Leão focará nos atletas.

Felipe Fernandes e Roger Aguilera estão na disputa eleitoral do Paysandu. As eleições estão marcadas para o dia 5 de novembro, e as campanhas parecem estar tranquilas. Ainda bem! O Papão precisa de paz nessa reta final da Série B, enquanto luta contra o rebaixamento.

Dos oito jogos que restam para o Paysandu, o último será contra o Vila Nova, em Belém, no dia 24 de novembro. Esse jogo pode valer o acesso para o clube goiano, além de ser uma oportunidade de revanche pelas duas goleadas sofridas na final da Copa Verde.

Com Márcio Fernandes suspenso, seu filho e assistente Marcinho comandará o time à beira do campo contra a Chapecoense. O lateral Edilson, o zagueiro Quintana e o atacante Nicolas estão aptos para voltar ao time bicolor.