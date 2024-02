Reencontro no Baenão, seis meses depois

Em agosto, vitória sobre o Altos/PI (3 x 1) na Série C. Seis meses depois, o Remo reabre o Baenão para a torcida em jogo de tradição contra a Tuna, com o time totalmente renovado. Repetição somente no banco, com Paulinho Curuá, Kanu, Felipinho e Henrique, que entraram naquele jogo. Velho confronto de novos times. O Leão entre esperanças e desconfianças, precisando se afirmar. A Tuna determinada a se reposicionar como protagonista.

Mais que vencer, o Remo precisa convencer de que tem potencial para as glórias almejadas. Obviamente, o time azulino tem mais recursos, mas ainda não engrenou a ponto de se fazer favorito. A Tuna vai exigir muito! Como é natural nesse estágio de construção de um novo time, o Remo deve precisar de individualidades decisivas. A Tuna, embora também em construção, já é time suficiente para resistir e surpreender. Leão em melhor cotação, mas em estado de alerta!

Três pontos e alguns sustos

Encanto no golaço de Nicolas, desencanto em grande parte do jogo com atuação confusa da equipe, um homem a menos e o placar igualado até os últimos minutos, com o Bragantino perdendo chances de virar. A torcida do Paysandu sofreu até os acréscimos, quando Juninho fez o gol da vitória: 2 x 1.

Noite de sustos e alívio para os bicolores, diante do aguerrido Bragantino. Um jogo que valeu como alerta. O Papão entrou em campo cheio de autoridade e quase viveu uma jornada de superação para cumprir a obrigação.

BAIXINHAS

• Conquistar acesso à Série D é a grande meta da Tuna, para ampliar o seu calendário em 2025. Afinal, por enquanto, só tem o campeonato estadual. No campeonato brasileiro, a Tuna subiu campeã em 1985 e 1992, mas caiu em 1989, 1999 e em 2001. Já são duas décadas de ostracismo, com uma ou outra visita à Série D ou à Copa do Brasil.

• Um gol em quatro jogos. Ytalo, vice-artilheiro da última Série B, pelo Sampaio Corrêa, teve raras chances e só balançou a rede na estreia, contra o Canaã. Mesmo com explicações, ele próprio deve se cobrar. Afinal, foi contratado como goleador e precisa justificar o alto investimento do clube.

• Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Pará (ADAPA) abraçou o projeto do Gatilho Social, que está previsto pra começar com a Copa do Brasil, no final do mês. O Remo já está dentro. O Paysandu ainda não se pronunciou.

• O Remo vai escolher uma instituição filantrópica para ser padrinho. A cada meta que o time alcançar, como classificação à segunda fase da Copa do Brasil, a instituição escolhida será contemplada com donativos de maior necessidade.

• Está nas prioridades do Paysandu a extensão de arquibancadas rumo à travessa do Chaco. Assim, o clube vai ampliar não só os espaços de arquibancada como também dos camarotes, que atualmente são 53 e podem subir para mais de 70. Por enquanto, o foco das obras está no Centro de Treinamentos, que já vem sendo bem utilizado.

• Ícaro, meia do Caeté, 27 anos, paulista de Tabapuã, é o principal destaque dos clubes interioranos, até agora, no Parazão. O atleta é fruto do Monte Azul/SP e tem rodagem em clubes paulistas, gaúchos, goianos, cariocas... Ano passado jogou no Iguaçu/PR, Nova Iguaçu/RJ e Mineiros/GO.

• Com o menor orçamento do campeonato, o São Francisco vai fazendo campanha digna. Venceu o Santa Rosa, empatou com o Cametá e sofreu derrotas apertadas para Caeté e Bragantino. Hoje enfrenta o Águia, às 10 horas, no Souza. À tarde o campeonato terá Canaã x Santa Rosa, Castanhal x Caeté.

• Portões fechados, hoje, para Castanhal x Caeté. Como já constava em contrato, a empresa que cedeu as arquibancadas metálicas desmontou a estrutura para usar em evento do carnaval, e vai reinstalar em seguida no Complexo Esportivo do Japiim.