Re-Pa: em dez anos, uma grande virada Carlos Ferreira 12.10.25 7h00 Outubro de 2015. No Remo só se falava em acesso à Série C, destituição do presidente Pedro Minowa, salários atrasados, "Cuiabaço" e da venda do Carrossel (imóvel entre o Baenão e a avenida Almirante Barroso), pela Justiça do Trabalho, para quitação de parte dos débitos do clube. Ao mesmo tempo, o Paysandu comemorava a garantia antecipada da permanência na Série B. Era o auge do movimento Novos Rumos. Papão decolando e o Leão lutando para desatolar. Passados 10 anos, é o Remo que está com permanência garantida na Série B e disputando acesso à Série A, com as finanças arrumadas, se organizando, se estruturando em novos rumos. O Paysandu, ao contrário, involuiu. Perdeu aqueles rumos promissores, está praticamente rebaixado à Série C, em avançado processo de endividamento e perda de credibilidade, com a vida política conturbada. Esses últimos 10 anos promoveram uma grande virada na relação de forças dos dois rivais. Essa constatação impõe aos bicolores o desafio de recolocar o clube nos eixos com a maior urgência. É isso ou aceitar um distanciamento crescente para o rival. Um Re-Pa para o mundo Estrategicamente programado para um período de Círio e pré COP 30, esse será um Re-Pa para o mundo. É que a imprensa internacional está mostrando as peculiaridades da cidade da COP, no que se insere o clássico Remo x Paysandu. A desigualdade entre os times na Série B fica em segundo plano diante da rivalidade, mas não pode ser ignorada. O Leão chega ao Re-Pa rugindo alto diante de um rival atormentado pelo iminente rebaixamento. Um jogo para o sonho dos azulinos (acesso) em meio ao pesadelo dos bicolores. BAIXINHAS * Na Série D em 2010, 2012, 2014, 2015. Fora até mesmo da Série D em 2009, 2011 e 2013. Esse foi o período mais vexatório da história do Clube do Remo. Em 2008 o clube perdeu a sede campestre por dívidas trabalhistas. Em 2015 escapou por pouco de perder o imóvel do Carrossel. * Angelo Carrasco na função técnica, Domingos Sávio na função jurídica e Milton Campos na função política se completaram num mutirão redentor. O Remo montou um plano e costurou grande acordo com a Justiça do Trabalho e credores. A dívida trabalhista de mais de R$ 15 milhões foi quitada em pouco mais de cinco anos. * Funcionou a criação de "moeda futura". O clube entregou para a Justiça todas as verbas de patrocínio até que as dívidas fossem zeradas, mas com prioridade de pagamento para credores que negociassem os valores. O clube sobreviveu de bilheterias. A torcida bancou! Deu muito certo. Foi um "case" de gestão de crise! * Resgatar essa história é importante para mostrar que o Remo se reconstruiu no sofrimento, sob humilhações, e que andou muito nesses 10 anos. A situação atual do Paysandu está longe do caos que o Remo experimentou. É hora "h" para um redirecionamento! * Lembremos que o Papão já lutou contra rebaixamento em 2023 (Hélio dos Anjos tirou o clube do flerte com a Série D para o acesso à Série B). Ano passado escapou graças a Márcio Fernandes, acionado novamente este ano no mesmo sufoco. Isso não ocorre por acaso. * Recentemente, o Paysandu foi condenado pela Justiça do Trabalho ao pagamento de uma multa de R$ 1,5 milhão por causa de atrasos salariais registrados em 2024. A multa foi aplicada por descumprimento de um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado pelo clube com o Ministério Público do Trabalho (MPT) em 2008. Esse fato resume a perda dos "novos rumos" tão celebrados há 10 anos. * Ano passado o Paysandu antecipou o uso de verbas deste ano. Agora já usa verbas de 2026, como foi declarado pelo presidente Roger Aguilera. Pior que isso, o clube está produzindo mais e mais dívidas, construindo o que pode ser uma grave asfixia financeira. Para os ofendidos, a intenção aqui é somente alertar. * Agnaldo, o "Seu Boneco", completa hoje 58 anos. A coluna faz a homenagem a um ídolo que age como um anjo anônimo na vida de desfavorecidos. É um exemplo inspirador de empatia, digno de ser festejado neste domingo da nossa padroeira. Feliz aniversário ao Agnaldo e Feliz Círio a todos. 