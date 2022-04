Raça uruguaia no DNA do Papão?

Ao baixar a média de idade do time, o Paysandu ganhou vitalidade e competitividade. Já dá até para identificar um pouco da raça uruguaia no DNA bicolor. Por que raça uruguaia? Porque o Paysandu tem esse pela homenagem à Marinha do Brasil por vitória na batalha de Paysandu, capital do departamento (estado) de Paysandu, no Uruguai.

Não por acaso, o Papão tem as cores da seleção uruguaia e a torcida exige dos atletas toda a raça (bravura) possível. Por isso foi importante o rejuvenescimento do time, como nas trocas dos trintões Ricardinho (36 anos) e Marcão (30) por Wesley (22) e Lucas Costa (27), além da entrada circunstancial de Alessandro Vinícius (23) no lugar de Serginho (31) que está lesionado.

É esse Paysandu mais vigoroso, mais competitivo e mais organizado da Série C que transmite esperança para o jogo dificílimo desta segunda, no interior de São Paulo, contra o Mirassol.

Sombras para Gedoz

Desde a chegada ao Remo, há um ano e meio, Felipe Gedoz nunca teve as sombras que começa a ter no Baenão: Jean Patrick, que está completando recuperação física, e Anderson Paraíba, que está vindo do Botafogo/PB.

O comodismo sempre foi inibidor na carreira de Gedoz, que hoje vê de longe o sucesso de Arrascaeta no Flamengo e na Seleção Uruguaia, quando os dois já tiveram o mesmo nível de importância formando dupla no Defensor em plena Copa Libertadores. Agora, o calor da concorrência no Remo talvez o ajude a retomar a plenitude físico-técnica. É isso ou ir para o banco de reservas.

BAIXINHAS

* Nos seus lampejos, Felipe Gedoz até que se mostrou substituto de Eduardo Ramos, que também era muito instável, mas teve conquistas marcantes. Tanto que Eduardo Ramos é lembrado como ídolo e Gedoz nunca chegou a esse patamar no clube.

* Depois de Ricardinho, está chegando a hora de Bileu passar por cirurgia. A dupla de volantes no início da temporada, fora da missão mais importante do Papão na temporada: o acesso à Série B. Menos mal que o clube fez ótima reposição, com Mikael e Wesley.

* Nos cinco últimos jogos contra o Confiança em Aracaju o Remo conquistou cinco vitórias: 1 x 0, 5 x 3, 1 x 0, 2 x 0, 2 x 1. É com essa autoridade de visitante impiedoso que o Leão volta à capital sergipana, no próximo fim de semana, na quarta rodada da Série

* Anderson Ferreira da Silva, 26 anos, natural de Capanema, é o "Pará", lateral esquerdo do Mirassol, que amanhã vai enfrentar o Paysandu. Ele foi da base do Remo. Saiu para a base do Santos e foi profissionalizado pelo Bahia em 2014.

* Tuna é favorita, hoje, na Série D, contra o Juventude Samas. Pela campanha do time maranhense na temporada (sete derrotas e um empate), a Tuna tem tudo para se reabilitar da má estreia: derrota no Tocantins para o Tocantinópolis por 3 x 1.

* Nenhum sinal da CBF sobre datas para a Copa Verde 2022. Como o calendário está atropelado pela Copa do Mundo (21 de novembroa 18 de dezembro), é possível que a próxima CV abra a temporada 2023.