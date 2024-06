Quem vai dançar no Terreiro do Leão?

São Antônio, São João e São Pedro são os padroeiros que dominam a quadra junina. Mas São Bernardo, com toda pompa, estará domingo no Terreiro do Leão. Nessa festa o mérito é de quem não dançar.

Um pra lá, dois pra cá... Assim já estaria ótimo no ritmo e no placar. O jogo desenha-se muito difícil para o Leão Azul. O adversário faz bom começo de campeonato, sob comando do ex-azulino Ricardo Catalá e ocupa o 5° lugar com o dobro da pontuação do Remo, que é o 13° com 7 pontos. Esse jogo vale três pontos preciosos e a confirmação de novos tempos para os remistas na era Rodrigo Santana. Então, heresias à parte, que Santo Antônio, São João e São Pedro estejam com Santana, e que dance o visitante, São Bernardo.

Papão, "secar" faz parte

Hoje, Coritiba x Ituano. Amanhã, Guarani x Operário, CRB x Botafogo/SP, Amazonas x Brusque. Dos quatro times da zona do rebaixamento, só o Guarani não tem possibilidade de superar o Paysandu nesta rodada. Então, está valendo para os bicolores o ato de "secar" Ituano, Botafogo/SP e Brusque. Afinal, o Papão está apenas uma posição acima da Z4.

Série B é muito isso para os torcedores. Na concorrência acirrada, olho nos vizinhos sempre. Para os atletas e para o técnico Hélio dos Anjos, foco na potencialização do time e atenção às estratégias do adversário. O Sport está em má fase, muito pressionado, e vai usar todas as armas por vitória a qualquer custo.

BAIXINHAS

* Lucas Tocantins, o paraense de São Geraldo do Araguaia, 29 anos, é mais um ex-remista no São Bernardo. O atacante fez 39 jogos e 6 gols pelo Leão na Série B de 2021. Foi sondado para voltar este ano, mas preferiu ficar no interior de São Paulo.

* Diogo Batista, 20 anos, lateral-direito que estreou no Remo em São Luís, sábado, mostrou-se tímido e não rendeu tão bem quanto nos treinamentos. E amanhã, diante da torcida, como o jovem atleta vai reagir? Apesar de tão jovem, porém, Diogo Batista já tem experiência de grandes jogos na Série A pelo Coritiba, ano passado.

* Titular em todos os jogos do Papão na Copa Verde, Diogo Silva volta a ser simples alternativa na Série B, com Matheus Nogueira absoluto na posição. O mais importante é a certeza para os bicolores de que o reserva é tão confiável quanto o titular.

* Concorrência muito acirrada também no meio de zaga do Papão. A dupla do campeonato estadual (Wanderson e Lucas Maia) está recomposta, com as sombras de Quintana e Carlão, que também estão em alta. Pedro Romano segue sem espaço.

* Goleiro Caíque França, destaque do Sport Recife, esteve perto de fechar com o Paysandu. Era um pedido de Hélio dos Anjos, que comandou o atleta na Ponte Preta. O Sport fez proposta mais vantajosa e o levou para Recife.

* Garoto Guty, meia paulista de 20 anos, está ganhando a atenção do técnico azulino Rodrigo Santana. Ele já compôs o banco em São Luís e deverá ser opção novamente no domingo. Guty se destacou na Copa SP de 2023 e chegou a entrar em três jogos do time principal, mas perdeu a sequência por causa de uma grave lesão.

* Com João Afonso pendurado (dois cartões amarelos), o Remo se apressou em contratar um zagueiro. Rafael Castro estará apto para o jogo contra o Ypiranga/RS. É que Jonilson não teria velocidade para a função de zagueiro lateral. É alternativa para Ligger.