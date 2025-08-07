Quantas posições Leão e Papão podem avançar?

Na 21a rodada da Série B, o Remo pode subir uma ou descer até três posições na tabela de classificação. O Paysandu pode subir até à 15a posição ou voltar para a "lanterna". Tudo depende dos seus próprios resultados e dos resultados da concorrência.

O Remo (30 pontos) só pode superar o Cuiabá (31) e empatar com a Chapecoense (33), mas seguindo abaixo do clube catarinense pelo número de vitórias. A rodada tem América x Remo, Avaí x Cuiabá, Coritiba x Chapecoense, Criciúma x Athletico Paranaense. Os três que podem superar o Leão são Criciúma, Avaí e Vila Nova.

O Paysandu pode avançar até à 15a posição, se vencer o Vila Nova e tiver sido favorecido pelos resultados de Ferroviária, America, Volta Redonda e Botafogo. A rodada tem Ferroviária x Amazonas, America x Remo, Volta Redonda x Novorizontino, Atlético Goianiense x Botafogo. Nesse último jogo, um dos dois ficará à frente do Papão de qualquer jeito

O Papão desce para a "lanterna" se perder para o Vila Nova e o Amazonas tiver vencido em Araraquara.

Nova Copa Verde em elaboração

Volta das ações de sustentabilidade, etapa internacional com adesão da CONMEBOL, um serviço ativo de marketing e comercial, no que seria um laboratório para as demais competições da brasileiras e da continentais. Basicamente, são essas as ideias que a diretoria da CBF está amadurecendo.

Se a CV for mantida no mesmo período do calendário, terá que haver celeridade no processo de recriação e viabilização. O fato é que, segundo Ricardo Gluck Paul, presidente da FPF e vice da CBF, está sendo elaborada a nova Copa Verde.

BAIXINHAS

* No pacote das ideias de reativar o conceito de sustentabilidade no futebol, está um RE-PA Verde, em outubro. Deve haver uma mobilização dos clubes e torcidas para ações que envolveriam mosaicos, sistema sonoro, mudas de árvores, camisas alusivas, entre outras. O RE-PA como um evento temático, às vésperas da COP 30.

* Volante João Vieira e o atacante Ruan Ribeiro, dois ex-bicolores que vão enfrentar o Paysandu na Curuzu. Emoção maior para João Vieira que teve passagem marcante pelo Papão e mantém a sua importância no time goiano. No Papão o executivo Carlos Frontini é o mais identificado com o Vila Nova.

* Thallys, lateral direito cedido pelo Remo, se integrou está semana ao elenco do Vila Nova. Foi contratado para suprir a saída de Igor Inocêncio e vai disputar a posição com Elias. Thallys passou por cirurgia no joelho no meio do ano passado e só jogou alguns minutos pelo Leão este ano.

* Matheus Davó, atacante do Remo, fez 16 jogos e três gols pelo América Mineiro, ano passado. Mas a passagem foi tão discreta que esse reencontro nem causa expectativa.

O que chama atenção é o anúncio de ingressos gratuitos, na investida para ter público no sábado. A média do clube na Série B é de 1.252 pagantes.

* O Paysandu é o pior mandante da Série B, com 9 pontos em 10 jogos. O Vila Nova é o 13° visitante em aproveitamento, com 8 pontos em 10 jogos. O Remo é o 12° visitante com 9 pontos em 9 jogos. O América é o 15° mandante com 15 pontos em 10 jogos.

* Alvariño já deverá estrear pelo Amazonas amanhã, em Araraquara, contra a Ferroviária. O Remo é dono de 70% dos direitos econômicos do zagueiro argentino, que está vinculado ao Leão até o final de 2026, mas não emplacou no time azulino.

* Quem vive os bastidores do Paysandu acena com a possibilidade de Rossi reaparecer no transcorrer do jogo contra o Vila Nova. O atacante ainda está sob cuidados médicos pela fibrose óssea que tanto já o incomodou nos últimos quatro meses.