Qual será o efeito Baenão? No Mangueirão, atletas do Remo já vêm mostrando insegurança (medo de errar) diante da torcida. Isso é próprio de um time desajustado! E no Baenão, como será com a torcida mais próxima? Como o time vai reagir ao clima de caldeirão? Vejamos no sábado, com o Leão enfrentando o Atlético Goianiense.

De início, o time vai ter toda uma energia positiva da torcida. Se corresponder, pelo menos com bravura, terá a química que precisa para voltar a vencer em Belém. Caso contrário, a energia será negativa. O efeito Baenão é multiplicador para o bem ou para o mal. O jogo se torna mais influenciado pelas emoções. E não custa lembrar que, apesar da boa campanha, o time e principalmente o técnico Antônio Oliveira estão em débito pela pífia performance do time azulino, que (ainda bem!) pontua mesmo desapontado.

Menos de um gol por jogo

Márcio Fernandes chamou a atenção para o óbvio quando comentou a baixa criatividade do time bicolor. Não por acaso, o Paysandu tem o segundo pior ataque da Série B, com 21 gols em 26 jogos, média de 0,8 por jogo. O Papão sequer fez gol em 13 dos 26 jogos. A limitação ofensiva é flagrante.

A força ofensiva do Paysandu nesta Série B se resumiu à dupla Diogo Oliveira e Maurício Garcez, nos primeiros jogos da “era” Claudinei Oliveira. Depois que os adversários fortaleceram a marcação à dupla, os gols voltaram a ser raros. Achar uma solução é desafio para Márcio Fernandes.

BAIXINHAS

* Apreensão no Goiás. O histórico de disputas de acesso que começaram bem e terminaram mal é um fantasma no clube. Agora, sem vencer há três rodadas e com a distância para o 5° colocado reduzida a cinco pontos, já há sobressaltos. O serviço de psicologia já está acionado para que a apreensão não avance.

* Outra lembrança incômoda no Goiás é da decisão da Copa Verde, que já vai completar cinco meses. Tal como agora, o Goiás era favorito, o Paysandu estava sob descrença e a festa foi bicolor no Serra Dourada. Como agravante, o Goiás está desfalcado de metade dos titulares para o próximo sábado.

* Atacante português João Pedro vai viver no sábado a plenitude do que o atraiu para o Remo. Ele diz que pesou muito na decisão a energia da torcida, a oportunidade de viver um grande furor emocional, como vai ocorrer no Baenão diante do Atlético Goianiense. Será o jogo do "quem é quem" no elenco azulino.

* Jogadores do Remo que nunca jogaram no Baenão: Nathan Santos, Caio Vinícius, Nathan Pescador, Nico Ferreira, João Pedro, Pedro Rocha, Marrony, Allan Rodriguez, Régis, Diego Hernandez, Luan Martins, Nathan Camargo, Cristian Tassano. Será a primeira vez também para Antônio Oliveira e auxiliares.

* É sofrível a performance de Rossi nesse retorno. Está sem a sua típica arrancada e sem a dinâmica que tanto o caracteriza. Nas suas melhores jornadas, Rossi era referência técnica do time bicolor. E pensar que Rossi e Felipe Vizeu foram as contratações mais festejadas no início da temporada...!

* O Remo atribuiu a Felipe Vizeu a honra de vestir a camisa 33, na esperança de impulsionar as vendas. Foi um fracasso. Agora, é o uruguaio Diego Hernandez quem veste a camisa alusiva ao histórico tabu sobre o rival, mas também apagado.

* Ex-bicolor Luan Freitas titular da zaga do Juventude nas três últimas rodadas da Série A. Ex-azulino Camutanga chegou e logo virou titular do Vitória nas duas últimas rodadas. Perdas sensíveis de Papão e Leão.