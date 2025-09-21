Profissional de imprensa deve revelar seu time? Carlos Ferreira 21.09.25 7h00 Com toda razão, torcedores exigem que os profissionais da imprensa esportiva sejam isentos no trabalho. No entanto, não acreditam que haja isenção. Até aí, tudo normal. O problema é quando o ódio, potencializado nas redes sociais, determina comportamentos agressivos. Revelar preferência clubística ou não é questão de cada um. Conforme suas experiências, exposição ou convicção, pode ser imprudência. A era das redes sociais, da maior propagação do ódio, é também da vigilância eletrônica nas ruas e em ambientes fechados, como também de avanços das leis e das instituições de segurança no enfrentamento aos criminosos do universo futebolístico. Mas, além da ética profissional, a segurança pessoal também pede máxima responsabilidade no trato com as informações e opiniões, embora sejam inevitáveis as interpretações equivocadas ou maldosas. Futebol, espelho da sociedade Ditado por paixão, o futebol espelha fielmente a sociedade de que faz parte, sobretudo nas mazelas, e expressa bem as transformações sociais. O futebol é laboratório de condutas, à medida que expõe manifestações de racismo, de homofobia e demais formas de discriminação, e testa o efeito de leis e campanhas educativas. O sociedade tem mesmo que se ajustar na busca do politicamente correto. No futebol esse ajustamento quebra muito da irreverência até mesmo em campo. Agora a ética dos boleiros inibe até os dribles e fintas que não forem em direção ao gol. O futebol está cada dia mais formal, mais mercadológico. BAIXINHAS * Alcino, Bira e Darío por exemplo, não poderiam ser tão irreverentes se jogassem agora. Não guardaríamos tão boas histórias deles. Ageu, Edil, Agnaldo e Neto Baiano foram os últimos arrojados do futebol paraense, e Vampeta no futebol brasileiro. * A época do futebol arte foi também a época do passe, dos atrasos salariais, dos calotes, das artimanhas sem limite nos bastidores. Pedíamos organização, profissionalismo... Agora sentimos saudade da irreverência que marcou os velhos tempos. * O futebol evoluiu muito fora de campo, como negócio. Dentro, tornou-se muito científico, tecnológico, mecânico, com enorme poder de comunicação. Nesse movimento de transformação, mais uma vez o futebol é espelho fiel da sociedade. * O avanço na área de comunicação potencializou o futebol como mercado, a ponto de a Copa do Mundo envolver dois terços da população do planeta. Ao girar cifras bilionárias, o futebol ganhou muito e segue ganhando na infraestrutura. * Nossos principais clubes ainda engatinham na estruturação, mas o futebol paraense tem o Mangueirão como estádio referência internacional. O Remo disputa acesso à Série A sob questionamentos à estrutura para o primeiro nível do futebol brasileiro. * Nas comunicações a era digital mudou diversos comportamentos no futebol. Muitas restrições de espaço para a imprensa, que passou a ser dependente das produções audiovisuais dos próprios clubes. Além disso, o surgimento da mídia alternativa, sem o rigor das linhas editoriais dos veículos tradicionais. * O público passou a ter opções para escolha entre conteúdos pautados (ou supostamente pautados) na isenção e credibilidade, e conteúdos livres das amarras profissionais, em muitos casos claramente clubísticos. Enfim, há espaço para todos, e o público decide quem é quem, e o que prefere consumir Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Profissional de imprensa deve revelar seu time? 21.09.25 7h00 Carlos Ferreira Leão, G4 ou meio da tabela? 19.09.25 10h21 Futebol Papão investe em mais treinos táticos 18.09.25 10h51 Carlos Ferreira Qual será o efeito Baenão? 17.09.25 10h25