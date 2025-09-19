Leão, G4 ou meio da tabela? Carlos Ferreira 19.09.25 10h21 A pior posição do Remo nesta Série B foi o 9° lugar, na 5a rodada. A melhor foi a vice-liderança na 7a e na 9a rodadas. O Leão Azul está fora do G4 há 17 rodadas, desde maio. Na rodada atual tem possibilidade de voltar ao grupo dos quatro primeiros, mas também corre o risco de descer para o meio da tabela. Isso mede bem a importância de uma vitória, amanhã, sobre o Atlético Goianiense, em jogos que promete ter alta carga emocional. Alguns comportamentos no Baenão expressam cumplicidade no compromisso de dar uma noite de festa à torcida. Afinal o Leão Azul teve apenas uma vitória nos últimos sete jogos em Belém. Foi sobre o Avaí, por 2 x 1, no dia 24 de julho. Acima de tudo, dignidade Por mais difícil que seja a missão contra o rebaixamento, o Papão precisa ser movido pela dignidade dos seus profissionais, jogo a jogo. Ser digno é dar o máximo em esforço e esmero, com máxima responsabilidade, independente das circunstâncias. Se há chance, esse é o caminho. A campanha do Paysandu é dolorosa para todos que amam o clube ou que amam o que fazem. E esse sentimento precisa funcionar mais do que nunca. O jogo contra o Goiás, amanhã, deve mostrar algum efeito do trabalho de Márcio Fernandes, que tem falado muito aos atletas da importância de acreditar. O adversário é favorito, mas está em clima de apreensão por sinais de queda no rendimento, com o agravante dos desfalques. Bons motivos para esperança dos bicolores. BAIXINHAS * "Secar" o Novorizontino, hoje, é o primeiro exercício dos azulinos na rodada, em nome da possibilidade de entrada no G4. O Novorizontino é o 5° colocado com 40 pontos, um a mais que o clube paraense, e hoje joga em casa, às 19 horas, contra o Athletic. * O maior jejum de vitórias na história do Paysandu foi de 18 jogos e ocorreu no primeiro campeonato brasileiro do clube, em 1973, com 14 derrotas e quatro empates. (Dados levantados pelo pesquisador Jorginho Neves). O Papão quebrou aquele jejum em Goiânia vencendo o Goiás por 2 x 0, dois gols de Tuíca. * Com a lesão de Pavani e a baixa produtividade de Diego Hernandez, Régis está cotado para iniciar o jogo de sábado. Nathan Pescador é outra opção. O atleta catarinense vira uma peça providencial para Antônio Oliveira no meio de campo do Remo. É um meia experiente que marca, articula, tem mobilidade e finaliza. Régis leva a vantagem de ser mais habilidoso e criativo. * Márcio Fernandes está na quarta passagem como técnico no Paysandu e totaliza apenas 86 jogos. Foram 66 na primeira (2022/2023), 19 na segunda (2024/2025), e um jogo na atual Série B. As vindas são frequentes em passagens casa vez mais curtas, como peças dos habituais remendos do Papão. * Logo na primeira entrevista como técnico do Remo, Antônio Oliveira fez questão de dizer aos repórteres que o pai dele, Toni, estreou como profissional do Benfica/Portugal no Baenão, em amistoso contra o Remo (1 x 1) em 1968. A memória vai fazer o técnico azulino vai viver emoção especial amanhã. * Em casa o Goiás costuma jogar em bloco alto. Se mantiver a postura vai favorecer os contra-ataques bicolores nas arrancadas de Maurício Garcez. Essa, aliás, é uma boa questão tática. Afinal, com as informações que tem, o técnico do Goiás, Wagner Mancini, deve estar criando um reforço de marcação para o setor. Vejamos...! * Papão e Leão já voltam a campo no meio da próxima semana. O Paysandu em Belém, terça-feira, 19:30, na Curuzu, contra o Novorizontino. O Remo na quarta-feira, em Volta Redonda, às 21:30, contra o Voltaço. E o Re-Pa foi confirmado pela CBF para o dia 14 de outubro, terça-feira, 19:30. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Carlos Ferreira Profissional de imprensa deve revelar seu time? 21.09.25 7h00 Carlos Ferreira Leão, G4 ou meio da tabela? 19.09.25 10h21 Futebol Papão investe em mais treinos táticos 18.09.25 10h51 Carlos Ferreira Qual será o efeito Baenão? 17.09.25 10h25