Leão, G4 ou meio da tabela?

A pior posição do Remo nesta Série B foi o 9° lugar, na 5a rodada. A melhor foi a vice-liderança na 7a e na 9a rodadas. O Leão Azul está fora do G4 há 17 rodadas, desde maio. Na rodada atual tem possibilidade de voltar ao grupo dos quatro primeiros, mas também corre o risco de descer para o meio da tabela. Isso mede bem a importância de uma vitória, amanhã, sobre o Atlético Goianiense, em jogos que promete ter alta carga emocional.

Alguns comportamentos no Baenão expressam cumplicidade no compromisso de dar uma noite de festa à torcida. Afinal o Leão Azul teve apenas uma vitória nos últimos sete jogos em Belém. Foi sobre o Avaí, por 2 x 1, no dia 24 de julho.

Acima de tudo, dignidade

Por mais difícil que seja a missão contra o rebaixamento, o Papão precisa ser movido pela dignidade dos seus profissionais, jogo a jogo. Ser digno é dar o máximo em esforço e esmero, com máxima responsabilidade, independente das circunstâncias. Se há chance, esse é o caminho.

A campanha do Paysandu é dolorosa para todos que amam o clube ou que amam o que fazem. E esse sentimento precisa funcionar mais do que nunca. O jogo contra o Goiás, amanhã, deve mostrar algum efeito do trabalho de Márcio Fernandes, que tem falado muito aos atletas da importância de acreditar. O adversário é favorito, mas está em clima de apreensão por sinais de queda no rendimento, com o agravante dos desfalques. Bons motivos para esperança dos bicolores.

BAIXINHAS

* "Secar" o Novorizontino, hoje, é o primeiro exercício dos azulinos na rodada, em nome da possibilidade de entrada no G4. O Novorizontino é o 5° colocado com 40 pontos, um a mais que o clube paraense, e hoje joga em casa, às 19 horas, contra o Athletic.

* O maior jejum de vitórias na história do Paysandu foi de 18 jogos e ocorreu no primeiro campeonato brasileiro do clube, em 1973, com 14 derrotas e quatro empates. (Dados levantados pelo pesquisador Jorginho Neves). O Papão quebrou aquele jejum em Goiânia vencendo o Goiás por 2 x 0, dois gols de Tuíca.

* Com a lesão de Pavani e a baixa produtividade de Diego Hernandez, Régis está cotado para iniciar o jogo de sábado. Nathan Pescador é outra opção. O atleta catarinense vira uma peça providencial para Antônio Oliveira no meio de campo do Remo. É um meia experiente que marca, articula, tem mobilidade e finaliza. Régis leva a vantagem de ser mais habilidoso e criativo.

* Márcio Fernandes está na quarta passagem como técnico no Paysandu e totaliza apenas 86 jogos. Foram 66 na primeira (2022/2023), 19 na segunda (2024/2025), e um jogo na atual Série B. As vindas são frequentes em passagens casa vez mais curtas, como peças dos habituais remendos do Papão.

* Logo na primeira entrevista como técnico do Remo, Antônio Oliveira fez questão de dizer aos repórteres que o pai dele, Toni, estreou como profissional do Benfica/Portugal no Baenão, em amistoso contra o Remo (1 x 1) em 1968. A memória vai fazer o técnico azulino vai viver emoção especial amanhã.

* Em casa o Goiás costuma jogar em bloco alto. Se mantiver a postura vai favorecer os contra-ataques bicolores nas arrancadas de Maurício Garcez. Essa, aliás, é uma boa questão tática. Afinal, com as informações que tem, o técnico do Goiás, Wagner Mancini, deve estar criando um reforço de marcação para o setor. Vejamos...!

* Papão e Leão já voltam a campo no meio da próxima semana. O Paysandu em Belém, terça-feira, 19:30, na Curuzu, contra o Novorizontino. O Remo na quarta-feira, em Volta Redonda, às 21:30, contra o Voltaço. E o Re-Pa foi confirmado pela CBF para o dia 14 de outubro, terça-feira, 19:30.