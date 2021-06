Pecados sem perdão para o Leão

Lento como sempre na transição ofensiva, o Remo repetiu a improdutividade ofensiva e foi derrotado em casa pelo Sampaio Corrêa. O time maranhense impôs uma marcação muito competente para jogar nos erros dos azulinos e não perdoou os pecados: 2 x 0. O Leão permanece na zona do rebaixamento, mais pressionado do que nunca, tendo como próximo adversário o Coritiba, vice-líder, em Curitiba.

O Remo é o 17° com sete pontos. Vitória e Brasil/RS, que estão abaixo do Leão Azul com um ponto a menos, podem superá-lo hoje. O time baiano vai jogar no Rio contra o Botafogo e o time gaúcho em Santa Catarina contra o Brusque. O que está ruim, pode piorar. A temperatura sobe no clube e pode resultar em mudanças, já muito cobradas.

Papão em situações de intertemporada

Uma semana no complexo de treinamentos do Retrô, em Camaragibe, na região metropolitana do Recife. Mesmo rotina para todos nos treinos, no repouso, nas recreações, na alimentação, no sono... São situações de intertemporada: dias de convívio e ambientação para atletas recem-chegados e até para os antigos, já que sempre foram poucas essas oportunidades. Isso tudo numa estrutura bem apropriada soma muito na evolução de uma equipe. Vejamos se haverá reflexo no desempenho, já no sábado, contra o Santa Cruz.

A vitória sobre o Floresta, em Horizonte/CE, melhorou muito o cenário do Papão na Série C. Mas o time ainda alterna boas e más atuações. Estabilizar o desempenho tem mesmo que ser a prioridade de Vinícius Eutrópio, para o time ter e transmitir confiança na trajetória do acesso.

BAIXINHAS

*O fato de estar em crise não torna o Santa Cruz um adversário desprezível. Muito pelo contrário! É um gigante tratando de reagir a qualquer custo. Assim precisa ser visto pelo Paysandu ao longo da semana. O Santa Cruz é lanterna com três empates e duas derrotas.

*Vitor Andrade, novo atacante do Remo, estreou como profissional aos 16 anos, no Santos, tido como futura estrela internacional do futebol. Aos 25 anos, não chegou a tanto, mas teve grandes momentos no Goiás e na Chapecoense, antes de voltar para o exterior. É um jogador de recursos técnicos incomuns.

*Com a efetivação de Diego Matos na lateral esquerda, o Paysandu passou a ter dois paraenses no time. O outro é Perema, titular absoluto. Danrley está lutando pelo espaço dele no ataque, mas muito apagado até agora. No Remo, Marlon, Keven e Dioguinho são os paraenses que têm jogado. Paulinho Curuá ganhando espaço.

*Depois do jogo da próxima sexta, contra o Coritiba, os remistas terão duplo alívio. O jogo seguinte será só na outra quinta, dia 8, contra o Vila Nova/GO, e o jogo seguinte também será em Belém, contra o Brusque, ainda sem data. Enfim, tempo para repouso e treinamentos.

*Paulinho e Denilson, os dois bicolores que defenderam o Santa Cruz em 2020, enquanto o tricolor pernambucano deverá ter a estreia de Vitor Oliveira, ex-Paysandu. É possível que o novato Luan já vire titular do ataque do Papão.

*Não só pelo apelido, mas também pelos números, o atacante Célio "Mata Boi", do Ypiranga de Macapá, deve preocupar a zaga do Castanhal para o jogo de sábado. Em quatro jogos pelo time macapaense "Mata Boi" já fez dois gols. O Japiim vai receber o Ypiranga no sábado à tarde, no Modelão, pela quinta rodada da Série D.