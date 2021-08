Paysandu: um por dois e dois por um

O vigoroso Ratinho, de 24 anos, correndo pelos "tios" Paulo Roberto, de 34, e Marino, de 35, e os dois pensando por ele, na essência do lema "um por dois e dois por um". O fato é que os três estão começando a se completar no meio de campo bicolor, tendo ainda as flutuações de Marlon no serviço de aproximação.

Nessa nova etapa da construção do time do Paysandu, Roberto Fonseca ainda faz experimentos tentanto o encaixe das peças. Parece ter encontrado a melhor estrutura para o meio de campo. Agora tem que optar entre currículo de quem não está bem fisicamente (Rafael Grampola, Thiago Santos) e o vigor de quem está "tinindo" mas ainda não tem história (Danrley) para escalar o ataque.

Leão contra o time mais arrojado na Série B

O CRB, adversário do Remo, tem a segunda maior artilharia da Serie B com 28 gols, mas é um dos times mais vazados: 22 gols. Os números traduzem o arrojo do time alagoano, bem diferente do Leão Azul, que não é tão produtivo no ataque (16 gols), mas tem mostrado consistência na defesa.

No confronto, amanhã, o Remo estará bem mais desfalcado que o CRB, mas nada que tire o equilíbrio de forças. Jogo aberto a todas as possibilidades! Como visitante, o CRB conquistou 14 dos seus 33 pontos e está no G4. O Leão Azul tem a autoridade de quem fez a maior pontuação nas últimas dez rodadas.

BAIXINHAS

* Atletas da Série B recebendo muitas recomendações para jogos com árbitro de vídeo (VAR), principalmente a respeito de faltas na área em lances de escanteios e faltas. Com VAR, pênalti na certa! Remo vai jogar com arbitragem de vídeo pela primeira vez, amanhã, contra o CRB.

* Com crédito pela boa estreia, Leandro Silva vai garantindo titularidade na lateral direita do Paysandu para o jogo contra o Volta Redonda. O reserva, Marcelo, é opção para a esquerda, mas Diego Matos vai dando sinais de que ganhará condições de jogo. Bruno Paulista, porém, está fora, lesionado.

* Lateral Jeferson e o goleiro Elias, os dois que ainda não estrearam no Papão. Jeferson se lesionou e só esta semana voltou aos treinos normais. Elias está fadado a nem sair do banco, já que Vitor Souza não dá chance.

* Meia-atacante Rafinha, que finalmente atingiu a forma física ideal, deve ganhar mais espaço no Remo e até virar titular. O atleta veio para Belém depois de se curar da Covid, mas em defasagem física, que exigiu longa recuperação.

* São Raimundo/RR é o único time do grupo que o Castanhal ainda não venceu. Os dois times estão invictos na Série D e se enfrentam amanhã em Boa Vista. Outros três invictos são a Ferroviária de Araraquara/SP, Juazeirense/BA e Joinville/SC. Também neste sábado, Paragominas x Imperatriz na Arena Verde.

* Esmac acesa para duelo com o RB Bragantino, no interior de São Paulo, domingo, valendo passagem à decisão do título brasileiro da 2a divisão no futebol feminino. No jogo de Belém, 1 x 1.