Paysandu trata de negar seus péssimos números como visitante

Em nove jogos como visitante na temporada, inclusive no campeonato estadual, o Paysandu tem seis derrotas, dois empates e apenas uma vitória, em Marabá, sobre o Águia. Ridículos 18,5% de aproveitamento. Hoje, em Ponta Grossa/PR, contra o Operário, o Papão trata de negar os seus péssimos números de visitante.

Nos três jogos em casa nesta Série C, o Operário venceu Manaus e Pouso Alegre, e empatou com o São José. Ao todo, 11 jogos sem perder em casa. O "Fantasma" tem um ponto a mais que o time bicolor. Se melhorar o rendimento defensivo, o Papão terá possibilidade de êxito nesta jornada.

O desabamento de Pablo Roberto

Arrancada, imposição física, cabeça erguida, boa construção de jogo... Pablo Roberto teve seus dias de craque no Remo de feveveiro a abril, e desabou. As virtudes técnicas murcharam com o desabamento físico. Por quê?

A coluna ouviu o fisiologista do Remo, Érick Cavalcante. Ele explicou o impacto da maratona de maio (nove jogos e três viagens a sul e sudeste) na potência física do PR e disse que o atleta está entrando num processo de recuperação, como a maioria do elenco, para breve retomada da plena competitividade.

É avaliada no Leão a possibilidade da saída de Pablo Roberto para a entrada do atacante Fabinho, com recuo de Muriqui. A ideia é que Muriqui tenha mais contato com a bola e eleve o repertório ofensivo do time.

BAIXINHAS

* Punido pelo STJD com portões fechados para os dois próximos jogos em Belém, contra São Bernardo e Floresta, o Paysandu tenta ao menos a liberação de mulheres e crianças nas arquibancadas da Curuzu.

* O clube bicolor foi apenado por má conduta de uma "torcida organizada" em Florianópolis, ano passado. Briga no estádio com uma torcida do Figueirense.

* Vinícius; Lucas Marques, Diego Ivo, Diego Guerra, Kevin; Uchôa, Claudinei, Muriqui; Pedro Vitor, Fabinho e Rodriguinho. Deve ser essa a formação do Remo amanhã.

* Vinícius mantido no gol, Pablo Roberto barrado, Muriqui como meia, Álvaro suspenso, Ícaro, Leonan e Richard Franco ainda fora, se recuperando de lesão.

* Atenção a posicionamentos e funções no jogo aéreo defensivo foram prioridades em treinos de ajuste, no Remo, para o duelo com o América.

* O time potiguar se fortaleceu no jogo aéreo com a chegada do zagueiro Gilvan, ex-Paysandu, autor do gol da vitória sobre o Operário, em cabeceio.

* Foi desmoralizante para o Remo a contratação do atacante Rogério, que tem dado prejuízo dentro e fora de campo. Dinheiro rasgado e tempo perdido! Improdutivo, com mais tempo sob cuidados médicos do que em campo, Rogério sequer está inscrito na Série C.

* Águia x Nacional do Amazonas, São Raimundo de Roraima x Tuna. A bola vai rolar às 8 da noite para os dois times paraenses, hoje na Série D. O Águia vira líder se derrotar o "Naça", em Marabá.