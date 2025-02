Paysandu há mais de 300 minutos sem levar gol; Adaílton é talismã do Remo

Papão: mais de 370 minutos sem tomar gol

Curioso! O time que tomou sete gols em seis jogos está há mais de 370 minutos sem ser vazado. O último gol contra o Papão foi do Porto Velho, aos cinco minutos do primeiro tempo. Depois, 0 x 0 com o Bragantino, 0 x 0 com o Manaus e 1 x 0 no Independente. Esse é um dado que não pode ser ignorado, embora o desempenho do time seja alvo de críticas ferozes da própria torcida. Se o Papão realmente melhorou seu sistema defensivo, veremos no Re-Pa.

Nas ações ofensivas, está muito claro que o time bicolor vai de mal a pior. Tanto que marcou apenas um gol nesses três jogos em que não foi vazado. O Papão sofre por desintegração de setores. Tem sido um time muito dependente de individualidades e de passes longos. Corrigir essas deficiências é uma questão de urgência e emergência.

Por que Adailton é tratado como opção para o banco?

Jogador de força e velocidade, Adailton não dosa as energias. A cada lance, explora sua plenitude física. Por isso, o ideal para o atacante remista é entrar nos últimos 30 minutos, quando o adversário passa a dar mais espaço para suas arrancadas. Essa explicação do técnico Rodrigo Santana faz todo o sentido.

Adailton vem se tornando o talismã azulino. É o tipo de jogador que levanta a torcida ao sair do banco. Ele tem quatro gols e duas assistências nos 173 minutos que esteve em campo, em sete jogos. É o atacante mais produtivo do Leão até agora. No Re-Pa, mais uma vez, será uma arma de Rodrigo Santana para a reta decisiva do jogo.

Por força de lei, os seguranças que trabalham nos eventos de futebol precisam ser profissionais. No domingo, no Re-Pa, serão 90 seguranças em funções estratégicas. A Polícia Federal vai fiscalizar esse serviço no Mangueirão.

Nas providências para o Re-Pa, 19 instituições públicas e privadas estão atuando conjuntamente. Diversas medidas, algumas polêmicas, serão implementadas, como a retirada dos ambulantes do entorno do estádio e a limitação do público a 47.500 torcedores.

O grupo, porém, parece não medir a importância da comunicação com o público. Não há uma produção profissional de informações. Esse é um erro elementar que gera comentários distorcidos e insatisfações que poderiam ser evitadas ou amenizadas.

A quatro dias do Re-Pa, ainda não foi ativado nenhum serviço de orientação aos torcedores, nem mesmo sobre a importância de entrar cedo no estádio para evitar tumultos. O hábito dos torcedores é entrar apenas meia hora antes do jogo, e muitos pais forçam a entrada dos filhos sem ingresso, causando confusão e travando o fluxo.

As instituições reclamam dos torcedores que deixam para entrar no estádio na última hora, e os torcedores acusam os responsáveis pelo evento de não planejarem o acesso e não os respeitarem. No centro desse problema, está um péssimo serviço de comunicação.

Jaderson chegará aos 50 jogos pelo Remo no domingo. Ele disputou quatro Re-Pas no ano passado, todos terminando empatados. Jaderson ficou fora do único Re-Pa que o Leão perdeu (2 x 0). É o jogador que melhor simboliza a raça azulina. Xodó da nação remista!

A última vitória do Remo sobre o Paysandu foi em 26 de março de 2023, por 1 x 0, com gol de Muriqui. Desde então, foram quatro vitórias do Papão e quatro empates. Nenhum jogador do Remo da última vitória no Re-Pa permanece no elenco.

O CSA será o adversário da Tuna na segunda fase da Copa do Brasil. O time alagoano, que eliminou o Boavista/RJ (2 x 0), conta com o ex-bicolor Wanderson na zaga e o ex-azulino Guilherme Cachoeira no ataque.

A Tuna já havia faturado R$ 830 mil pela primeira fase e garantiu mais R$ 1 milhão ao despachar o Sampaio Corrêa ontem: 1 x 0, gol de Dedé. Vitória emocionante do valente time cruzmaltino, bem comandado pelo técnico-revelação Ignácio Neto.